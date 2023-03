Famila Schio riporta l'Italia alle Final Four dopo 21 anni

L'Italia torna alle Final Four di Euroleague Women, che si giocheranno dal 14 al 16 aprile prossimi. Le ragazze della Famila Schio riportano una squadra italiana all'atto conclusivo della principale competizione europea a distanza di 21 anni dall'ultima volta, quando fu la Lavezzini Parma a riuscirci (2002).

Per la società veneta il coronamento di un lungo percorso, un traguardo rincorso per anni e mai centrato, uscendo spesso ai quarti di finale. Ma il momento che Schio aspettava è arrivato: il Famila è alle Final 4 di Eurolega grazie alla vittoria per 62-53 su Valencia. Schio chiude l’Eurolega al PalaRomare da imbattuto, ed è un altro traguardo storico. In un PalaRomare sold out non c'è stata nessuna chance per Valencia. Il successo delle Orange è nato da una difesa granitica che ha concesso 31 punti nel primo tempo e la miseria di 22 punti nei secondi 20 minuti di gioco. Una serata di enorme sacrificio per tutte le giocatrici venete che hanno fatto quadrato, non hanno mai permesso il rientro definitivo delle avversarie e hanno azzannato la giugulare della partita ancora una volta nel momento clou del quarto periodo.

Ora testa all'ultima giornata di Serie A e alle Final Eight di Coppa Italia, poi sarà di nuovo tempo di pensare in grande, di volare nell'Olimpo europeo. Il 14 aprile la semifinale vedrà il Famila Schio in campo contro le turche del Fenerbahce. Dall'altra parte del tabellone USK Praga e un'altra turca, il Mersin Cukurova. Nelle prossime ore si conoscerà la sede delle Finals.