Fenerbahce-Armani Milano 43-68: sintesi e highlights

Milano regina d'Europa: l'Olimpia sale in testa alla classifica dell'Eurolega centrando l'ottava vittoria in nove partite nella competizione continentale.

La squadra di Messina passa a Istanbul con un largo 68-43 in casa dei turchi del Fenerbahce e stacca il Barcellona. Grande partita degli ex Melli e Datome, celebrati dal loro vecchio club prima della gara e applauditissimi.

Inizio stagione da favola per l'Armani Milano: capolista in serie A e adesso anche in Eurolega. Risultato mai in discussione, con un primo quarto assolutamente devastante sul parquet di Istanbul: i padroni casa schiacciati sotto un pazzesco 22-3 e già fuori dal match dopo i primi dieci minuti (il primo canestro turco a 55'' dalla sirena).

Non va meglio nel secondo quarto, con il Fenerbahce che tira fuori l'orgoglio, ma non va oltre uno svantaggio di 17 punti, con la partita che arriva all'intervallo già segnata. Dopo la pausa, Milano decide che è il momento di stendere l'avversario definitivamente e piazza un altro tempo da urlo, chiudendo sul parziale di 25-9. Quando inizia l'ultimo quarto, l'Olimpia è avanti di 33 punti: la partita diventa pura accademia e i turchi non riescono mai a rientrare in corsa per riavvicinare il quintetto di Messina.

La prossima settimana doppio impegno europeo in Russia. Mercoledì sul campo dell'Unics Kazan (ore 18), venerdì a San Pietroburgo contro lo Zenit (18.45).

GUARDA GLI HIGHLIGHTS

E' possibile rivedere gli highlights di Fenerbahce - Armani Milano su Sky Sport