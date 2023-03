Fenerbahce Beko Istanbul - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta contro il Real Madrid complica il cammino della squadra allenata da coach Ettore Messina (record di 12-16) che ha perso nuovamente Shavon Shields e Kevin Pangos. Questa sera a Istanbul ad attendere i meneghini nel recupero del Round 24 c'è il Fenerbahce (17-11) di coach Dimitris Itoudis sconfitto di misura dal Valencia, ma imbattuto da tre gare sul proprio parquet. Le chiavi del gioco dei turchi sono in mano al playmaker greco Nick Calathes, il quale con la sua immensa esperienza facilita il gioco degli esterni e dei lunghi prendendosi ugualmente responsabilità al tiro. Scottie Wilbekin rappresenta la soluzione principale come realizzatore e se innescato può indirizzare la partita in favore della sua squadra. L'ala Dyshawn Pierre porta equilibrio sui due lati del campo e può essere utilizzato sia come 3&D sia come passatore secondario. Nell'ultima gara i turchi hanno giocato con i lunghi Devin Booker, Nigel Hayes-Davis (uno dei migliori 3&D d'Europa) e Johnathan Motley in quintetto per dare maggiore spessore fisico al frontcourt. Il primo servirà per creare seconde chance e bloccare i tentativi degli avversari nel pitturato; il secondo sta dominando sui due lati del campo con presenza intimidatoria sotto il ferro, grande lucidità difensiva e doti realizzative e visione di gioco d'élite; il rookie ha dimostrato di poter stare a questo livello creandosi una dimensione totale negli ultimi metri di campo e un gioco in pick and roll sopra la media. L'aggiunta di Tyler Dorsey al roster dà ai gialloblu la possibilità di creare punti dal palleggio, trovando il canestro principalmente da oltre l'arco. Marko Guduric è l'altra minaccia offensiva in uscita dalla panchina, capace di infiammarsi tiro dopo tiro e decidere da solo l'esito di una partita. Coach Itoudis può contare su una panchina profonda e di grande talento inserendo a gara in corsa Nemanja Bjelica, il giovane Tarik Biberovic o l'esperto Tonye Jekiri. Infine non è da escludere la presenza in rotazione di armi ulteriori nel ruolo di guardia come Carsen Edwards e Melih Mahmutoglu. In campionato, il Fenerbahce ha vinto 95-80 la sfida contro il Besiktas rimanendo a pari record con la capolista Turk Telekom Ankara (18-3).

Fenerbahce Beko Istanbul - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Fenerbahce Beko Istanbul - Olimpia Milano, gara di Eurolega, in programma oggi, martedì 21 marzo, alle 18:15, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.