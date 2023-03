La vittoria contro il Baskonia per 88-83 ha portato la squadra allenata da coach Sergio Scariolo ad un record di 12-13 e ad una sola vittoria dai play-off. Per centrarla, però, dovrà superare nella 26a giornata di Eurolega un Fenerbahce (record 15-9) agguerrito e vittorioso per 94-97 sul parquet del Partizan Belgrado. La notizia per i turchi è l'aggiunta di un fuoriclasse come Tyler Dorsey che andrà a rinforzare il già profondo roster di coach Dimitris Itoudis. I gialloblu lasciano a Nick Calathes la libertà di costruire e facilitare il gioco per i compagni, mentre al suo fianco Scottie Wilbekin si prende le responsabilità da realizzatore e cercherà di mettere subito in difficoltà con i falli gli avversari. Dyshawn Pierre darà il suo prezioso contributo sui due lati del campo, specialmente a rimbalzo e dal post-basso. La coppia di lunghi collaudata è quella formata da Nigel Hayes-Davis e Johnathan Motley: entrambi aggiungeranno peso e fisicità sotto le plance, oltre ad una presenza importante in attacco negli ultimi cinque metri. Marko Guduric rappresenta la principale minaccia in uscita dalla panchina e sarà aiutato da Carsen Edwards, il quale sfrutterà il suo range per colpire quando la difesa sarà concentrata maggiormente sul serbo. A proteggere il ferro il duo composto da Devin Booker e Tonye Jekiri dovrà evitare di essere sovrastato dai mismatch e giocare di anticipo; inoltre per coach Itoudis potrebbero fare i loro ritorni – utili per coprire più zone del campo – il greco Kostas Antetokounmpo e il serbo Nemanja Bjelica. In caso di assenze invece, possibile venga concessa una manciata di minuti a Metecan Birsen e Melih Mahmutoglu, quest'ultimo il capitano tiratore che potrebbe essere utilizzi in precisi momenti della partita.

Fenerbahce-Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Fenerbahce-Virtus Bologna, gara di Eurolega, in programma domani, venerdì 3 marzo, alle 18.45, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.