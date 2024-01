Fenerbahce - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria contro l'ASVEL per 73-63 ha lanciato la squadra allenata da coach Luca Banchi verso un record di 15-7 alla pari del Barcellona. Il prossimo impegno europeo, domani pomeriggio, vedrà i bolognesi affrontare la trasferta di Istanbul contro un Fenerbahçe (record 13-9) tornato da Kaunas con le pive nel sacco dopo un sonoro 98-75 contro lo Zalgiris. La formazione di Saras Jasikevicius potrà contare principalmente su Scottie Wilbekin: il numero 3 gialloblu sarà la prima soluzione sia per quanto riguarderà la creazione sia per la fase realizzativa, quest'ultima garantita dalla sua facilità di entrare in striscia. Al suo fianco, l'esperienza di Nick Calathes aiuterà ad abbassare i ritmi di gioco, riflettere e innescare i lunghi sopra al ferro o sul pick and roll.

Il coach lituano opterà per schierare insieme i due centri Sertac Sanli e Georgios Papagiannis, entrambi abili sia a rollare sia a “poppare” oltre alla possibilità di far valere il loro fisico e i loro centimetri sotto i tabelloni. La profondità della panchina turca permetterà di schierare due esterni di lusso come Tyler Dorsey e Marko Guduric: il primo come possibile cambio nel ruolo di playmaker, sfruttando tuttavia la sua innata capacità nel segnare da ogni zona del campo; il secondo proverà ad infiammare il proprio pubblico con i tiri da dietro l'arco e con qualche trucco del mestiere. Johnathan Motley creerà non pochi grattacapi negli ultimi metri del campo, lesto nel lucrare falli e tiri dalla lunetta, così come nel muoversi dalla punta e chiudere sopra al ferro, ma soprattutto presente a rimbalzo. Il classe 2000 Yam Madar offrirà a coach Jasikevicius un'alternativa in fase di impostazione potendo accoppiarsi perfettamente con un'altra point guard o giocare al fianco di un tiratore puro. Nelle lunghe rotazioni della compagine di Istanbul potrebbero avere minuti elementi come Melih Mahmutoglu, Sehmus Hazer e Hamza Mestoglu. Nella Turkish Basketball Super League, il Fenerbahce ha travolto il Pinar Karsiyaka per 93-63 confermandosi al secondo posto in classifica (record 14-3).

Fenerbahce - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Fenerbahce - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca domani - giovedì 25 gennaio - alle ore 18.45. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.