Fiba Europe Cup, Era Nymburk - Varese: dove vedere la partita in diretta

Dopo aver conquistato la qualificazione ai quarti di finale nell'ultimo turno di FIBA Europe Cup, Varese domani si presenta a questo impegno come una delle outsider più interessanti della competizione. In questa fase ad eliminazione diretta saranno i cechi dell'ERA Nymburk gli antagonisti principali, i quali hanno chiuso il loro girone al primo posto con un record di 4-2. Alla guida della panchina ci sarà l'italiano Francesco Tabellini, mentre a trascinare i compagni ci penserà Jitarious Gordon, una point guard con forti istinti realizzativi e buona visione di gioco; il classe 2002 Frantisek Rylich giocherà con lui a braccetto, così da sfruttare le sue doti difensive e la sua abilità nel catch-and-shoot. Jaromir Bohacik si dividerà equamente tra difesa e attacco, potendo garantire stazza necessaria sui palloni vaganti e rapidità di esecuzione sugli scarichi; Thomas Bell si prenderà lo spot di ala grande, un elemento prezioso in marcatura sui lunghi e sugli esterni, bravo nel tagliare fuori a rimbalzo e chiudere le transizioni sull'altro lato del parquet.

I 208 centimetri di Sukhmail Mathon saranno un vero grattacapo per gli avversari, poiché oltre ad essere solido nel pitturato, il centro americano sa come conquistarsi tiri a cronometro fermo e anche come realizzarli. Dalla panchina, l'innesto di Myles Stephens – ex Dolomiti Energia Trentino – servirà per aprire gli spazi e dare maggiore velocità alla transizione della squadra ceca. A mettere ordine alla manovra offensiva ci penserà il playmaker Ondrej Sehnal, mentre la guardia pura Jakub Tuma diventerà la prima soluzione della second unit per aumentare il numero di punti sul tabellino. Nel ruolo di centro si alterneranno Martiz Kriz, indiziato principale per aggiungere “cattiveria” a protezione del ferro e vera alternativa in qualità di pivot, Nakye Sanders e Lubos Kovar; a chiudere le rotazioni, l'ala piccola classe 2003 David Novak che troverà spazio a partita in corsa. Nell'ultimo turno del campionato ceco, l'ERA Nymburk ha vinto 101-86 contro il BK Decin mantenendo di fatto il primo posto in classifica (record 21-5).

Fiba Europe Cup, Era Nymburk - Varese: dove vedere la partita in diretta

Era Nymburk - Varese, match di Europe Cup, si gioca domani - mercoledì 6 marzo - alle ore 18.30. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA.