FIBA Europe Cup, la finale: Reggio Emilia ko di misura contro il Bahcesehir (69-72)

La Unahotels Reggio Emilia esce sconfitta dalla gara di andata della finale di FIBA Europe Cup contro i turchi del Bahcesehir College, gara chiusa con il punteggio di 69-72 in favore degli ospiti. La squadra di coach Attilio Caja rimonta 16 dei 19 punti di svantaggio nell'ultimo quarto rendendo ancora tutto possibile nella sfida di ritorno in programma il 27 aprile in quel di Istanbul.

Nei primi cinque minuti di partita sono le difese ad avere la meglio, soprattutto quella di Reggio Emilia in grado di vincere la lotta a rimbalzo in attacco ed evitare le penetrazioni dei giocatori turchi. Dopo una fase di studio in cui Cinciarini risponde alle triple di Smith, la gara entra nel vivo: Candan risponde ad una bomba di Baldi Rossi, l'ingresso in campo di Jones regala punti ed energia al Bahcesehir, ma Johnson tiene a contatto la UNAHOTELS con canestri ad alto coefficiente di difficoltà; nella fase finale, una tripla di Jones porta a +4 la squadra allenata da coach Ernak, ma alcuni tiri a cronometro fermo aiutano i padroni di casa a ricucire lo strappo chiudendo 18-19 i primi 10' di gioco. Il secondo quarto si apre subito con un parziale di 5-0 per Reggio Emilia firmato Johnson e Crawford, interrotto però dalla conclusione dai 6.75m di Solomon; successivamente è ancora il numero 23 della UNAHOTELS a spingere sul 27-24 i suoi con due conclusioni dalla media distanza, ma il tandem Hall-Dekker risponde con un contro-break di 0-7 che costringe coach Caja al time-out. Le due compagini non si risparmiano in nessuno dei possessi a loro disposizione: Hopkins e Cinciarini riportano in vantaggio i biancorossi grazie ad un nuovo parziale di 5-0, tuttavia negli ultimi 90” il Bahcesehir sfrutta l'abilità di Smith da oltre l'arco e la velocità in penetrazione di Dekker per raggiungere ed infine superare Reggio Emilia, arrivando all'intervallo avanti 34-40.

La carica di Cinciarini è inesauribile ed infatti una sua tripla in apertura dà il via alla rimonta della UNAHOTELS: ispirando e servendo Hopkins e Thompson continua la cavalcata verso il 43-43, un parziale di 9-3 che spaventa i turchi diventati col tempo meno precisi a trovare il canestro; nel momento migliore per i padroni di casa, entra in partita Ozmizrak, il quale prima affonda il colpo con un tiro dalla lunga distanza, poi subisce un fallo antisportivo e riporta in avanti il Bahcesehir di tre possessi. L'attacco ospite non cala d'intensità, inoltre rende la vita difficile agli esterni di Reggio Emilia che non riescono a concludere a canestro e ad arrestrare l'emorragia: il duo dinamico Dekker-Ozmizrak continua a fare male da ogni distanza incrementando il parziale turco a 4-17; infine proprio il numero 3 sferra la tripla dai 9 metri che chiude i trenta minuti giocati sul punteggio di 47-63. Il Bahcesehir si limita al compitino nel quarto periodo, cercando di tenere a distanza la UNAHOTELS con giocate prevedibili e qualche leziosismo di troppo. I ragazzi allenati da coach Caja fiutano il timore degli avversari e nei 6' restanti conducono una rimonta clamorosa: Strautins riesce a trovare i primi punti della sua partita con una tripla, lo segue Baldi Rossi con un appoggio a canestro, poi ancora il numero 12 di Reggio Emilia trova la retina prima a cronometro fermo poi nuovamente dalla lunga distanza; infine, spinti dal solito Cincarini, i biancorossi trovano la bomba di Thompson e altri punti dalla lunetta prima che il Bahcesehir si rifaccia vivo da oltre l'arco con Baygul, chiudendo un pesantissimo parziale di 19-2 in favore della UNAHOTELS. Dopo aver quasi portato a termine un comeback impossibile fino a qualche minuto prima, Strautins si vede stoppare la tripla del possibile pareggio, così gli ospiti si impongono 69-72.

I migliori realizzatori tra le fila di Reggio Emilia sono Cinciarini (20 punti e 9 assist), Johnson (16 punti e 7 rimbalzi), Thompson (9 punti e 4 recuperi) e nel finale Strautins (8 punti e 8 rimbalzi), autore principale della rimonta biancorossa.