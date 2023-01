Final Eight 2023: dove vedere le partite in tv e in streaming

L’ultima giornata del girone di andata della Serie A ha definito il quadro delle partecipanti alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio. L'ultima qualificata, all’ottavo posto, è la Germani Brescia. L’Olimpia Milano è prima, grazie al successo sulla Bertram Yachts Tortona che chiude al terzo posto mentre la Virtus Bologna è seconda e sfiderà nuovamente nei quarti la Reyer Venezia che, sconfitta al fotofinish alla Segafredo Arena, chiude settima. Per quanto riguarda le altre posizioni, la Carpegna Prosciutto Pesaro è quarta, l’Openjobmetis Varese quinta e la Dolomiti Energia Trento è sesta. I quarti di finale sono in programma mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio con le semifinali in programma sabato 18, dopo la giornata di pausa di venerdì 17, e la finale domenica 19 febbraio. La Lega Basket ha definito orari e programmazione televisiva della Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino.