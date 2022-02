Basket, Final Eight 2022, la finale è Olimpia Milano - Bertram Tortona: dove vederla in tv e streaming

Oggi pomeriggio alle 18 alla Vitifrigo Arena di Pesaro l'ultimo atto delle Final Eight di Coppa Italia 2022. Saranno Olimpia Milano e Bertram Tortona a sfidarsi per alzare al cielo il titolo. Se i meneghini sono una realtà storica della manifestazione, per i piemontesi si tratta di un risultato storico: prima volta alle Finals e subito in finale. Obiettivo raggiunto ieri dai ragazzi di coach Ramondino eliminando in semifinale niente meno che la Virtus Bologna, a cui non è bastato un Belinelli in versione Nba.

Olimpia Milano - Germani Brescia 69 - 63

L'Olimpia Milano vola in finale grazie al successo sulla Germani Brescia. In avvio di match i meneghini sono bravi a pescare i tagli in area di Hines (6-3); successivamente, Brescia riesce ad attaccare nei primi secondi dell’azione e a trovare canestri con i propri leader Della Valle (19 punti) e Mitrou-Long (9 punti, 4 assist e 8 rimbalzi). Dopo aver subito un break di 0-7, Milano risponde immediatamente con un controparziale di 15-2, iniziato da Datome (12 punti e 5 rimbalzi) e proseguito dal pick and roll Rodriguez (22 punti, 4 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist)/Hall-Hines (9 punti e 13 rimbalzi); l’Olimpia chiude così il quarto di apertura avanti 21-12. La lunga siccità offensiva bresciana viene interrotta da un super Laquintana (6 punti) che con un paio di penetrazioni e un fallo antisportivo subito sigla i sei punti consecutivi che riportano Brescia sul -3. L’intensità sale ulteriormente nella fase centrale del secondo quarto e ad un ottimo Hall (12 punti e 7 rimbalzi) rispondono i giochi a due tra Mitrou-Long e Cobbins, le bombe di Gabriel (6 punti) e l’energia in difesa di Petrucelli (11 punti e 5 rimbalzi). La Germani confeziona così un break di 2-10, volando così avanti nel punteggio sul 31-35. Al termine del primo tempo, Rodriguez si carica Milano sulle spalle, realizzando i cinque punti consecutivi che rimettono le squadre a contatto (36-37).

La ripresa si apre con uno spettacolare duello tra Amedeo Della Valle e soprattutto Sergio Rodriguez, letteralmente scatenato tra triple e penetrazioni; il canarino sigla 12 punti consecutivi per Milano, tenendo così ancora l’equilibrio. Nella seconda metà del terzo quarto, entrambe le difese salgono ulteriormente di intensità e nessuna delle due squadre riesce a sfondare il muro avversario, eccetto qualche capolavoro di Petrucelli ed Hall e un rimbalzo offensivo di Datome (54-50 dopo 30’).

Il giocatore sardo manda poi a bersaglio anche la tripla del +7, prima che un ottimo Moss sulle due metà campo e il cecchino Della Valle riportino l’equilibrio sul 59-58. A 5’ dal termine, Rodriguez torna a prendersi il palcoscenico con una gran tripla e con un assist per il taglio di Hall (65-58). Entrando nei minuti conclusivi del match, Della Valle e Petrucelli provano a tenere viva la fiammella della speranza bresciana ma un appoggio e un libero di Hines chiudono la contesa. Finisce 69-63.

Bertram Tortona - Virtus Bologna: 94 - 82

Davanti ai 4487 spettatori della Vitrifrigo Arena, la Bertram Tortona conquista la finale della Frecciarossa Final Eight 2022 grazie al successo ottenuto contro la Virtus Segafredo Bologna. Il primo quarto sorride principalmente ai piemontesi: oltre a uno scatenato Sanders (16 punti, 3 rimbalzi e 3 assist) - autore dei primi 11 punti consecutivi del Derthona - che risponde colpo su colpo alle combinazioni tra Belinelli (18 punti e 4 assist) e Jaiteh (13-14). Il ritmo è sin da subito elevatissimo e nella fase centrale del periodo, la Bertram inizia a rubare qualche pallone in più sfruttando il duo Mascolo (15 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) - Cain (7 punti e 8 rimbalzi) sulle due metà campo, unito alle giocate di un efficiente Filloy (18 punti, 5 rimbalzi e 3 assist). Subito un 11-0 di parziale, la Virtus riaccorcia le distanze grazie a Mannion ed Hervey (24-18 dopo 10’). Anche nel secondo periodo la Bertram non smette di alzare il pedale dell’acceleratore e capitalizza le ottime difese con un Filloy letteralmente scatenato e il solido duo sotto canestro Cannon-Severini. Toccato il massimo svantaggio sul -17, la Segafredo reagisce trascinata da Weems (17 punti) e i suoi recuperi, oltre a qualche fiammata di Pajola (7 punti, 7 assist e 4 rimbalzi) e alla presenza sotto canestro di Jaiteh (15 punti e 9 rimbalzi). La Bertram, tuttavia, non perde la bussola e, grazie ai primi squilli di Daum (12 punti e 4 rimbalzi) e a un concretissimo Sanders, mantenendo la doppia cifra di vantaggio fino alla sirena dell’intervallo, momento in cui Hervey segna la tripla di tabella del 50-41.

Nella ripresa, sale in cattedra Macura e il suo genio e sregolatezza; accanto ad un ottimo Mascolo, il numero 55 fa viaggiare la Bertram Tortona fino al nuovo massimo vantaggio sul 64-46. La Segafredo si aggrappa alla grinta di Pajola e Weems ma i piemontesi non sbagliano letteralmente nulla sulle due metà campo. Mascolo, Macura e Daum sono infallibili e sigillano un terzo quarto da favola per il Derthona sull’80-56. Negli ultimi 10’, Belinelli e Cordinier (10 punti e 6 rimbalzi) guidano la reazione di orgoglio bolognese ma per Tortona non ci sono problemi a tenere un vantaggio in doppia cifra e a vincere con il punteggio finale di 94-82.

Olimpia Milano - Bertram Tortona: dove vederla in tv o in streaming

La finale di Coppa Italia si gioca oggi, domenica 20 febbraio, alle ore 18, in diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2, streaming su Discovery +.