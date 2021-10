Fortitudo Bologna e Armani Milano domani aprono la 5a giornata

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Momenti e sentimenti contrastanti nell'anticipo della 5a giornata di serie A che apre il week-end cestistico della serie A. Fortitudo Bologna e Armani Miliano domani pomeriggio si affrontano alle 18 alla ricerca di una vittoria che possa, sulla sponda bolognese, cancellare il brutto ko di Brindisi, o che invece dia ancora più slancio alla cavalcata iniziata in queste settimane sul versante milanese: l'Armani si presenta a Bologna dopo il largo successo contro Venezia e quello in volata in Eurolega contro l’ASVEL VIlleurbanne. Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Christian Borgo, Alessandro Perciavalle. Dove vederla: dalle 18 su Discovery+.

I PRECEDENTI

Sono 84 in serie A tra Fortitudo e Olimpia Milano. Il conto dei precedenti è a favore dei lombardi per 51 a 32. Nelle 43 gare giocate a Bologna, tuttavia, la Effe comanda di misura con 22 successi a 21.

Dal ritorno in Serie A della Fortitudo nella stagione 2019/2020, gli emiliani hanno vinto il confronto diretto con i meneghini soltanto nella 9ª giornata del campionato di 2 anni fa (85-80 il punteggio finale).

Le due società sono anche state protagoniste di due finali scudetto nelle stagioni 1995/1996 (Milano trionfò vincendo la serie 3-1) e 2004/2005 (Bologna si prese la rivincita con lo stesso punteggio).

GLI ALLENATORI

Gli allenatori Antimo Martino ed Ettore Messina si sono affrontati 4 volte, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia. Il primo ha vinto soltanto la sfida iniziale già citata del 17 novembre 2019 al PalaDozza.

GLI EX

Fortitudo Kigili Bologna – Pietro Aradori ha giocato una stagione a Milano – la 2007/2008 - ad inizio carriera, facendo registrare 3.6 punti in 9.6 minuti di impiego medio. Stefano Mancinell ha trascorso un triennio all’Olimpia dal 2009 al 2012, viaggiando a 9.1 punti realizzati in quasi 25 minuti di media a partita.