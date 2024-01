Galatasaray - Bertram Derthona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta al fotofinish per 70-71 al PalaFerraris costringe la squadra di coach Walter De Raffaele a giocarsi tutte le carte migliori; la trasferta di Istanbul appare proibitiva sulla carta, ma deve spingere i piemontesi verso un extra sforzo così da potersi giocarsi Gara-3 in territorio amico. Il gruppo di Zvezdan Mitrovic è stato abile a conquistarsi numerosi tiri a cronometro fermo realizzandoli con il 76.5% (26/34), mentre in tutti gli altri dati sono stati inferiori o al pari della Bertram Derthona. I giallorossi continueranno con le soluzioni maggiormente battute in Gara-1: l'esperienza di Klemen Prepelic e la fisicità di David McCormack potrebbero fare nuovamente la differenza, soprattutto nelle situazioni spinose; Corey Walden verrà chiamato per garantire percentuali migliori in fase realizzativa, mentre Sadik Emir Kabaca continuerà nel suo ruolo di collante perfetto sui due lati del campo. All'ala piccola Goksenin Koksal invece sarà richiesto tanto lavoro sporco per fermare gli esterni avversari, spezzando così il flusso offensivo tortonese. Rotazioni con minutaggi non estremamenti elevati per gli uomini in uscita dalla panchina, ad eccezione di Jonah Radebaugh e Dee Bost: il primo perché contribuirà costantemente sia alla fase di impostazione sia alla fase di copertura; il secondo avrà in mano le chiavi della second unit e potrà utilizzare le sue capacità dal palleggio o la sua visione di gioco per liberare i compagni. Akwasi Yeboah non è stato particolarmente lucido nella sfida del PalaFerraris, ma di fronte al proprio pubblico potrebbe accendersi e mostrare il suo arsenale al completo; Miralem Halilovic ha messo mattoncini utili per minare la sicurezza della difesa avversaria, così farà anche in Gara-2 come da richiesta del proprio capo allenatore. Nell'ultimo turno della Turkish Basketball Super League, il Galatasaray ha travolto il Tofas per 95-76 salendo così al settimo posto in classifica (record 7-8).

Galatasaray - Bertram Derthona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Galatasaray - Bertram Derthona: gara di Basketball Champions League, si gioca oggi - martedì 9 gennaio - alle 18 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN