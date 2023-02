Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro si affrontano nella seconda semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023, domani sera, sabato 18 febbraio, alle 20.45. Brescia rappresenta la più classica delle variabili impazzite di questa edizione, dopo aver fatto saltare il banco. La vittoria contro l’Olimpia Milano permette alla formazione biancoblu di arrivare con slancio alla semifinale con la Carpegna Prosciutto Pesaro, dalla quale passeranno le chances di centrare la finalissima di domenica prossima. Soltanto in un’edizione di Final Eight su cinque giocate Brescia non è riuscita a passare il primo turno, quella del 2020 a Pesaro (battuta dalla Fortitudo Bologna). In tutte le altre 4 edizioni, compresa quella che su sta giocando a Torino, ha sempre raggiunto almeno la semifinale, culminando nella finale del 2018 persa poi contro Torino.

Nelle ultime 8 edizioni, compresa la 2023 di Torino, sono state 5 le volte in cui la testa di serie numero 8 ha battuto la numero 1 del tabellone: nel 2023 (Brescia su Milano), nel 2020 (Venezia sulla Virtus Bologna) nel 2018 (Cremona su Avellino) e nel 2016 (Avellino su Reggio Emilia) (Avellino su Reggio Emilia). La Carpegna Prosciutto Pesaro, con l’edizione 2023 della Final Eight, ha partecipato a 9 edizioni e in 8 di queste è sempre riuscita a raggiungere le semifinali. L’unica eliminazione risale al primo turno del 2011 giocata sempre a Torino per mano della Montepaschi Siena. Nelle altre 7 partecipazioni ha raggiunto quattro semifinali e tre finali. In campionato le squadre si sono affrontate nell’anticipo della 5a giornata il 29 ottobre, con Cheatham (27 punti) autore della bomba della vittoria sulla sirena.

Per Alessandro Magro questa è la seconda semifinale consecutiva dopo quella della scorsa stagione. "Affrontiamo una squadra che è già riuscita a batterci in campionato sul parquet del PalaLeonessa e che ha dimostrato di avere giocatori di grande talento e di assoluta pericolosità offensiva - il pensiero di coach Alessandro Magro -. I biancorossi hanno vinto una buona partita con Varese nei quarti di finale, contro di loro ci sarà bisogno di un’altra prestazione molto attenta dal punto di vista difensivo, con l’obiettivo di limitare la vena realizzativa di giocatori come Abdur-Rahkman e Cheatam”.

Jasmin Repesa è invece alla 6a semifinale della sua carriera in una Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo questo traguardo nelle ultime 4 edizioni a cui ha partecipato (compresa questa correndo), perdendo nei quarti di finale l’ultima volta nella stagione 2008 sulla panchina di Roma. Nelle ultime 3 edizioni giocate ha un record di 9 vittorie su 10 gare giocate (l’unica sconfitta risale alla finale del 2021 tra Pesaro e Milano.

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro, semifinale della Final Eight 2023 di Coppa Italia, in programma domani, sabato 18 febbraio, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su NOVE.