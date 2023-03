Germani Brescia – Cedevita Olimpija Ljubljana: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’ultima gara casalinga del girone di qualificazione della 7DAYS EuroCup porta al PalaLeonessa A2A il Cedevita Olimpija Lubiana, fanalino di coda del raggruppamento. I temi della gara sono molto chiari: Brescia dovrà cercare di vincere per provare a qualificarsi nella migliore posizione possibile ma, soprattutto, per dare una risposta importante dopo i recenti stop, quello maturato in coppa contro i lituani del Lietkabelis e quello di campionato sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro. Contro una squadra che non ha più nulla da chiedere alla competizione continentale, la Germani dovrà sfruttare l’occasione per perfezionare i propri meccanismi di gioco in vista dei prossimi fondamentali impegni, scaldando i motori in vista dei playoff di EuroCup, che da una settimana per i biancoblu sono ormai una certezza. Brescia, inoltre, dovrà fare di tutto per provare a regalare un’altra gioia al pubblico che assisterà alla nona partita casalinga di una competizione che, mai come quest’anno, ha raggiunto un livello di competitività così alto.

Spetta a Matteo Cotelli, assistant coach della Germani Brescia, presentare l’ultima sfida casalinga del girone di qualificazione di EuroCup: “La chiave della partita con Lubiana sarà il nostro approccio alla gara. Noi vogliamo giocare a un alto livello di energia e intensità con tutti i giocatori che saranno chiamati a scendere in campo. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di imporre il nostro gioco, specialmente partendo dalla difesa. Dovremo essere bravi a limitare l’impatto dei loro esterni, che sono molto bravi a creare gioco dal palleggio, e, cosa altrettanto importante, dovremo cercare di vincere la battaglia a rimbalzo, contrastando i loro lunghi molto fisici. Ci teniamo molto a vincere l’ultima partita casalinga del girone di EuroCup davanti al nostro pubblico”.

Gli avversari

Al pannello di controllo della squadra slovena ci sarà Zoran Dragic, il quale con la sua leadership alzerà il ritmo e poi armerà spesso la sua mano per colpire sia dal mid-range sia dietro l'arco. Con lo sloveno ci sarà Josh Adams in qualità di comboguard che creerà per i compagni e si accenderà lungo il corso della gara per aumentare il fatturato alla voce punti; Yogi Ferrell verrà sfruttato per il suo tiro dai 6.75 metri e per la sua rapidità con cui può penetrare in mezzo alla difesa avversaria. Rok Radovic farà il lavoro sporco all'interno dell'area, mentre Alen Omic sfrutterà i suoi centimetri e le sue lunghe braccia per arrivare su ogni rimbalzo in difesa e in attacco assieme al più rapido e versatile Amar Alibegovic. Dalla panchina la compagine slovena può contare su un parco guardie folto: Mirko Mulalic darà una mano in fase di copertura e cercherà triple facili in contropiede; Lovro Gnjidic agirà come playmaker e si prenderà in carico il compito di spezzare il ritmo avversario con alcuni falli strategici; il compagno Matic Rebec sarà utilizzato da guardia ibrida in modo tale da poter giocare con diversi quintetti, giocando da playmaker e da guardia tiratrice. Karlo Matkovic è l'asso nella manica del Cedevita sui due lati del campo, il quale unisce centimetri e spessore fisico per chiudere l'attacco avversario, ma anche per appoggiare a canestro i suggerimenti che gli arrivano dalle guardie. Spazio nelle rotazioni anche per il lungo Jan Kosi e per l'esterno Marko Jeremic. La vittoria per 91-85 contro il Cibona porta il Cedevita al terzo posto con record 15-6 al pari del Buducnost Voli.

Germani Brescia – Cedevita Olimpija Ljubljana: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Germani Brescia – Cedevita Olimpija Ljubljana, gara di Eurocup, in programma oggi, martedì 21 marzo, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.