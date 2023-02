Germani Brescia – Cluj Napoca: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Al PalaLeonessa questa sera (20.30), per la 14a giornata di Eurocup, arrivano i romeni del Cluj-Napoca: la Germani Brescia mette nel mirino i play-off. La tavola è apparecchiata e ora è tempo di mettere nel mirino il primo, importante risultato in campo europeo: la qualificazione ai play-off della 7DAYS EuroCup. Il raggiungimento di questo grande e prestigioso obiettivo passa in gran parte dalla sfida casalinga con l’U-BT Cluj-Napoca, squadra che fino a oggi ha raccolto quattro successi (uno proprio contro la Germani nella gara d’andata) a fronte dei sei conquistati finora dal quintetto biancoblu. Ecco perché una vittoria ottenuta di fronte al proprio pubblico ai danni del team rumeno aprirebbe uno scenario interessantissimo per Brescia, alla quale a quel punto mancherebbe un solo tassello per far diventare realtà la qualificazione alla seconda fase di EuroCup. La sconfitta casalinga subita due settimane fa con Ulm e i risultati tutt’altro che positivi ottenuti recentemente in campionato devono però far alzare necessariamente la soglia d’attenzione dei giocatori biancoblu, che devono essere consapevoli che non c’è niente di scontato e che servirà dare tutto sul parquet per portare a casa il successo.

Queste le parole con cui Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, presenta la sfida con l’U-BT Cluj-Napoca: “Al PalaLeonessa A2A si affrontano due formazioni che si giocano gran parte del proprio futuro cammino in EuroCup. Una nostra vittoria ci permetterebbe di fare un passo in avanti verso i playoff, considerando che dopo resterebbero solo quattro giornate alla fine del girone di qualificazione. Anche per questo, Cluj verrà a Brescia con la grande voglia di conquistare la vittoria e rimettersi in carreggiata nella corsa per raggiungere la seconda fase del torneo”.

“Rispetto alla gara d’andata che ci vide sconfitti di cinque punti, i rumeni hanno inserito due nuovi giocatori, Shepherd e Jones, che hanno aumentato la taglia fisica e le qualità tecniche di un roster già di per sé performante – prosegue l’allenatore della Germani -. Cluj ha 10 giocatori che possono entrare in campo ed essere efficaci, bravi a passarsi la palla, visto che la squadra serve oltre 20 assist a partita, e con grande impatto nel tiro da due punti, grazie soprattutto alla fisicità dei propri lunghi, sempre presenti a rimbalzo d’attacco. Ha giocatori bravi a muoversi senza palla e grande capacità di utilizzare i pick-n-roll per innescare gli esterni e le ali”.

“Difensivamente sono una squadra tosta, fisica, come hanno dimostrato nella gara d’andata – conclude Magro -. Usano il corpo per disarmare i pick-n-roll degli avversari e per mettere pressione a tutto campo e sono una squadra molto tattica, che fa uso anche di zone miste in difesa. Sarà una partita dai tanti aspetti tecnici e tattici: sarà una sfida impegnativa, alla quale dovremo arrivare pronti dal punto di vista fisico e di energia”.

Germani Brescia – Cluj Napoca: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Germani Brescia – Cluj Napoca, gara di Eurocup in programma questa sera, mercoledì 8 febbraio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.