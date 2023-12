Germani Brescia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta

Dopo la sconfitta di Venezia (costata la testa della classifica), la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano, che viene dal successo con Cremona in campionato e il match contro il Baskonia in Eurolega. Sono 45 le sfide già disputate tra le due società, con Milano avanti sia nel computo totale dei precedenti (34-11) che nelle sfide disputate a Brescia (13-8). Nell’ultima stagione, una vittoria per parte in campionato e il successo di Brescia nei quarti di Coppa Italia che ha poi visto trionfare la Germani.

Due gli ex. Nella Germani Brescia c'è Amedeo Della Valle, a Milano dal 2018 al 2020, completando 53 partite sul suolo italiano e realizzando 6.2 punti di media. Nell'Olimpia Giordano Bortolani, che ha firmato 6.2 punti in 11 minuti di impiego medio nell’annata 2020/21 trascorsa a Brescia.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: “Torniamo a giocare in casa e lo facciamo per l’ultima volta nel 2023, e non potevamo chiedere per una partita migliore. Sarà tutto esaurito ed è un piacere dopo un percorso dove abbiamo portato sempre più gente a palazzo ed è uno degli obiettivi che il club aveva. Veniamo da una sconfitta in trasferta, e da una partita non giocata sui livelli ai quali eravamo abituati. Abbiamo diverse colpe in questo e vogliamo riscattarci subito e vogliamo provare a farlo contro una delle big del campionato. La classifica di Milano è frutto di tutti i problemi che hanno avuto, hanno fatto fatica a trovare la loro chimica, cambiando giocatori in ruoli importanti. Alla vigilia della partita col Baskonia hanno perso un pezzo importante come Shields, che finora ha dato il suo enorme contributo in entrambe le competizioni sia in attacco che in difesa. però è una squadra composta da giocatori esperti e che ha dimostrato di metterci un enorme cuore come nella sfida di ieri sera. Con l’assenza di Shields hanno giocato con 3 lunghi, e forse hanno trovato le miglior prove stagionali di Voigtmann e Melli. Non possiamo non parlare di Hines, che come Dunston a Bologna, continuano nonostante l’età e il minutaggio che deve essere dosato, ad essere due professori di pallacanestro. Credo sarà una partita in cui noi dovremo cercare di mettere più energia possibile sperando che Milano possa avere un po’ velocemente il serbatoio della benzina scarico”.