La Germani Brescia nella storia delle Final Eight. L'impresa del quintetto biancazzurro ai quarti di Coppa Italia, contro la super favorita e campionessa uscente Olimpia Milano, entra di diritto tra le pagine memorabili della competizione. La Leonessa, che ha anche vendicato l'eliminazione in semifinale del 2022, è diventata la settima squadra nella storia delle Final Eight a sconfiggere ai quarti di finale, da ottava testa di serie, la numero uno del seeding, un’impresa questa centrata prima di ieri da Venezia nel 2020 (vittoriosa 82-81 contro la Virtus Bologna), Vanoli Cremona nel 2018 (89-82 alla Scandone), Avellino nel 2016 (94-87 alla Grissin Bon Reggio Emilia), Pesaro nel 2008 (78-77 contro la Montepaschi Siena), Cantù nel 2004 (67-63 sempre contro la Montepaschi) e dalla Virtus Bologna nel 2020, avanti 72-60 proprio contro Milano.

Se Brescia è riuscita a centrare questo risultato storico lo deve anche alle prestazioni in doppia cifra da parte di cinque suoi uomini. Fra questi, meritano una menzione particolare Christian Burns ed Amedeo Della Valle: il primo, con i dieci punti segnati alla sua ex squadra, ha realizzato il suo season high chiudendo una gara in doppia cifra per la prima volta da quasi dieci mesi (11 punti il 24 aprile 2022 contro la Vanoli); il secondo invece, grazie ai dieci punti siglati contro Milano, alla settima partecipazione personale alle Final Eight ha superato quota 100 punti nella manifestazione fermandosi a 107 e, in questa maniera, è diventato il terzo giocatore, fra quelli presenti a Torino, col maggior numero di punti messi complessivamente a referto nella competizione dietro solo a Daniel Hackett (113) e al compagno di squadra David Moss (255).

Ora nel mirino di coach Magro c'è la sfida contro Pesaro, sabato alle 20.45, che può spalancare a Brescia le porte della finale.