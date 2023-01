Germani Brescia - Ulm: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Essendo usciti sconfitti dalla trasferta di Riga per 79-72 contro il Prometey, i biancazzurri della Germani Brescia hanno bisogno di riscatto e di migliorare il loro record di 5-6, domani sera al PalaLeonessa contro i tedeschi dell'Ulm. In quel di Brescia arriva una solida Ulm reduce dal successo per 78-69 sul Lietkabelis che ha permesso loro di superare proprio i lombardi in classifica (record 6-5). Il trascinatore dei teutonici è Yago Dos Santos, piccolo playmaker brasiliano capace di trovare il canestro da qualsiasi distanza e lucrare parecchi tiri a cronometro fermo; nonostante la statura, si sta distinguendo in difesa tra stoppate e rimbalzi oltre ad essere eccezionale in fase di costruzione. Il ratiopharm punta sull'utilizzo di due guardie come Brandon Paul e Thomas Klepeisz dal primo minuto per aumentare la mole di tiri dai 6.75 metri, ma allo stesso tempo per aggiungere due elementi utili in aiuto a rimbalzo. Sebbene Robin Christen giochi nello spot di 4 viene sfruttato principalmente come scorer sia dalla media distanza sia da dietro l'arco; Bruno Caboclo oltre alla sua dimensione da rim protector che gli permette di catturare rimbalzi e murare gli avversari, ha anche doti di ball handler tali da poter creare per sé e per la squadra. Dalla panchina coach Gavel può contare sul talento e la fame dei giovani che compongono il roster: la leadership di cui dispone Juan Nuñez gli permette di prendersi responsabilità pesanti nei momenti clutch della partita e di orchestrare gli attacchi del proprio team; Fedor Zugic agisce come specialista nel tiro da tre punti, ritagliandosi spazio per spaccare la partita una volta messo in ritmo; David Fuchs è un'ala atletica la cui presenza in area crea spesso grattacapi alle difese avversarie costrette a spendere un fallo per fermarlo. Joshua Hawley uomo d'esperienza che può difendere forte sulla palla e correre quando necessario. L'assenza di un giocatore come Karim Jallow potrebbe portare all'utilizzo di altri giovani come Antonio Dorn, Maximilian Langenfeld o del nuovo arrivato Pacome Dadiet. Nell'ultimo turno di campionato, il ratiopharm Ulm ha vinto in trasferta 87-91 contro il Syntainics MBC e si conferma al decimo posto con le altre due squadre a 7-9 di record.

Germani Brescia - Ulm: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Germani Brescia - Ulm, gara di Eurocup in programma domani sera, mercoledì 25 gennaio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.