GeVi Napoli, tutti i protagonisti del trionfo in Coppa Italia

Al termine della finale dell Final Eight di Torino 2024, il coach della GeVi Napoli, Igor Milicic, ha celebrato la grande impresa della sua squadra: "Sembra un po' la storia di Cenerentola, perché è un po' una favola. Mi viene da credere che al popolo napoletano piaccia venire qua al nord Italia e battere Milano che era la favorita. Sono estremamente orgoglioso dei miei giocatori, in questa finale abbiamo controllato per quaranta minuti; sono estremamente fiero di come tutti abbiano fatto uno step in avanti sotto ogni punto di vista. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il mio staff: Pedro, Alessandro, Jacopo che hanno fatto un grande lavoro, allo staff medico senza il quale non sarebbe stato possibile avere giocatori fuori condizione; giocare tre partite in quattro giorni è qualcosa di incredibile, siamo stati bravi perché capaci di interpretare le gare al meglio. La combo perfetta è giocare con energia, insieme alla giusta attenzione tattica: avere solo l'energia senza la tattica non funziona e avere solo la tattica senza l'energia non funziona. Ultimo ma non per importanza, la marea di tifosi che sono venuti a supportarci da Napoli, vedere una chiazza blu nel palazzetto è stato molto emozionante, ci ha reso orgogliosi di questa vittoria".

Intervistato da tv e quotidiani nel post-partita della finale vincente della Frecciarossa Final Eight 2024, il presidente della Generazione Vincente Napoli Federico Grassi ha commentato il grande trionfo della sua squadra: “Non immaginavo potesse finire così, dopo la partita di ieri sembrava dovessimo essere l'agnello sacrificale invece abbiamo riscritto la storia per la nostra città. Dopo 18 anni riportare questa coppa a Napoli ci fa entrare nella storia. E per i tifosi, per i miei soci, per la squadra, è una sensazione bellissima. Il nostro progetto è per la città. Napoli ha subito varie situazioni negative e ho dovuto sopportare tante cose per costruire questa realtà. È una vittoria per la città per il sindaco, per tutti. Di solito quando va bene al calcio non va bene al basket, quest’anno e toccato a noi. Questa e l'unica manifestazione dove puoi pensare di arrivare davanti a Milano e Bologna perché sono partite secche, sulle lunghe distanze loro sono troppo completi per batterli. Ora portiamo la Coppa Italia nel nostro palazzetto e festeggiamo con i tifosi”.

I record individuali della GeVi Napoli

Dopo aver distribuito 8 assist contro Brescia, 6 contro Reggio Emilia e 7 contro Milano (arrivando così a un totale di 21 assist in tre partite), Tyler Ennis è stato premiato come Best Assistman della Final Eight.

Grazie alle prove da 25 punti contro Brescia, 21 punti contro Reggio Emilia e 14 punti (inclusa la tripla decisiva) contro Milano, Jacob Pullen della Generazione Vincente Napoli Basket è il Top Scorer Umana della Final Eight.

Markel Brown, uno dei trascinatori nel trionfo della Generazione Vincente Napoli, è stato eletto Miglior Difensore Pall-Ex della Frecciarossa Final Eight.

Grazie ad una prova da 13 punti, 6 rimbalzi e 22 di valutazione, Michal Sokolowski ha conquistato il premio di MVP UnipolSai della finale della Frecciarossa Final Eight. Così il giocatore in 'mixed zone': "Sicuramente non ho meritato solo io, ha meritato tutta la squadra. Una squadra che si è sacrificata soprattutto in campo. Abbiamo scritto la storia e l'abbiamo fatto insieme, ci siamo impegnati fino alla fine e abbiamo scritto la storia di Napoli ed è questo ciò che importa più di tutto il resto".