GeVi Napoli – Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La GeVi Napoli Basket, dopo il trionfo a Torino nella Final Eight, riprende il proprio cammino in campionato ospitando la NutriBullet Treviso Basket, che prima della pausa aveva sconfitto Trento. Sono 7 i precedenti tra le due società, ossia 2 gare di Supercoppa e 5 di campionato. In totale i campani sono avanti per 4-3, con Treviso che ha conquistato i due match giocati in Supercoppa. Nelle due gare giocate a Napoli in campionato, ha sempre vinto la Generazione Vincente.

Nel match di andata, giocato domenica 19 novembre 2023 nel corso dell’8° turno, la Generazione Vincente si impose in volata per 76-79 grazie ai canestri decisivi di Zubcic (18 punti e 8 rimbalzi) ed Ennis (10 punti e 10 assist). Da segnalare anche i 19 punti di Pullen per i partenopei. Questa partita è l’unico precedente tra i due allenatori Igor Milicic e Francesco Vitucci.

Nella GeVi c'è un ex: Michal Sokolowski, che ha giocato le annate 2020/21, 2021/22 e l'inizio della 2022/23 a Treviso, firmando 11.3 punti, 3.8 rimbalzi e 2.5 assist a partita.

Osvaldas Olisevicius, ala NutriBullet Treviso Basket: "In questi giorni con la nazionale lituana ho vissuto un’esperienza stimolante, allenandomi e confrontandomi con giocatori di Eurolega, poi ovviamente rappresentare la propria nazione è sempre un grande orgoglio. Io sto bene e ho voglia di tornare in campo, so che i miei compagni hanno lavorato duro mentre ero via, e penso di poter dire che arriviamo pronti a quest’ultima fase del campionato. Siamo motivati, sappiamo che non possiamo permetterci di commettere errori nelle ultime dieci partite, quindi le affronteremo tutte con la faccia giusta e con un’idea ben chiara in mente: vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Napoli penso stia affrontando un ottimo momento, è una squadra con giocatori di livello e ben allenata, noi dovremo scendere in campo con il giusto livello di attenzione e fisicità, cercando di creare quanti più problemi possibili al loro piano partita. E’ una squadra che ama giocare in transizione, quindi la nostra difesa potrà svolgere un ruolo fondamentale”.

GeVi Napoli – Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

GeVi Napoli – Nutribullet Treviso, gara della 21a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 3 marzo - alle ore 12.30. Diretta streaming/tv su DAZN.