Givova Scafati - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Reduce dalla sconfitta di Pistoia, la Givova Scafati Basket affronta questa sera la NutriBullet Treviso Basket, che viene dal successo interno contro Sassari. Sono tre i precedenti tra le squadre, due dei quali conquistati dai campani. Quattro i precedenti tra i due allenatori Francesco Vitucci e Matteo Boniciolli, tre dei quali conquistati dall’attuale coach di Treviso. Le due squadre si sono affrontate durante la 6ª giornata, il 5 novembre 2023, quando la Givova si impose per 87-97 spinta dai 18 punti a testa di Pinkins e Nunge e i 16 punti di Strelnieks.

Nella Givova Scafati un ex: David Logan, protagonista da metà del 2018/19 al 2020/21 della cavalcata trevigiana dalla A2 al 6° posto in Serie A della stagione 2020/2021. In totale nel massimo campionato italiano ha fatto registrare 56 presenze e siglato 15.5 punti, 2.7 assist e 2.3 rimbalzi di media con la canotta biancoblu.

Janis Strelnieks, playmaker Givova Scafati Basket: "Al di là della recente sconfitta, stiamo comunque attraversando un buon momento di forma ed in generale giudico positivo il cammino fin qui fatto in campionato, nella consapevolezza che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento ed un passo alla volta dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. Ora siamo concentrati per affrontare al meglio la sfida contro Treviso, avversaria molto pericolosa che rispettiamo molto e contro la quale, al di là della prestazione, non possiamo permetterci di sbagliare: dobbiamo far nostra la posta in palio, anche semplicemente chiudendo con un punto in più al suono della sirena, mostrando il nostro miglior basket e cercando di limitare il loro imprevedibile gioco uno contro uno. Ogni partita è importante e anche questa dobbiamo affrontarla con il giusto atteggiamento, consapevoli di avere il vantaggio di giocare tra le mura amiche, dinanzi ai nostri calorosi tifosi che ci stanno aiutando ad arrivare quanto più in alto è possibile".

Alberto Morea, assistente allenatore NutriBullet Treviso Basket: “Dopo la vittoria contro Sassari ci siamo ritrovati in palestra per lavorare sia su quanto fatto di buono sia sugli aspetti che vogliamo migliorare, ma con un grande senso di urgenza perchè abbiamo bisogno di continuare a muovere la nostra classifica. Ci siamo concentrati sull’aspetto difensivo e su tutto ciò che ne deriva, perchè quanto fatto nella nostra metà campo porta a determinate situazioni in attacco. Arriviamo da una bella settimana di allenamenti con la giusta intensità e ci presentiamo a Scafati con la squadra al completo. Scafati è tra le prime squadre della lega per quanto riguarda il numero degli assist e per media punti realizzati, quindi è una squadra che sa bene cosa fare nella metà campo avversaria. Hanno tanti giocatori in grado di fare canestro in modi diversi, una squadra composta da atleti che conoscono bene il gioco, tra cui non si può non menzionare Logan ovviamente. Rispetto all’andata Scafati ha cambiato guida tecnica con l'avvento di Boniciolli ed aggiunto un giocatore importante come Gamble, motivo per cui dovremo stare molto attenti anche al loro gioco interno”.

Givova Scafati - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in diretta

Givova Scafati - Nutribullet Treviso, gara della 18a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 27 gennaio - alle 20,30. Diretta tv su Eurosport 2, streaming su DAZN.