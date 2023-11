Givova Scafati - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo il successo di Treviso, la Givova Scafati Basket affronta l'Olimpia Milano, che viene dalla vittoria di Brindisi in campionato e da quella in Eurolega contro il Valencia Basket. Sono 6 le gare giocate tra i due club in Serie A, con Milano avanti 5-1. I campani hanno conquistato soltanto il precedente casalingo dell’annata 2006/07: Legea Scafati - Armani Jeans Milano 76-55.

Nelle 19 volte che Ettore Messina e Stefano Sacripanti si sono incrociati in Serie A ci sono stati 16 successi dell’attuale coach di Milano. Olimpia senza Billy Baron è indisponibile e sta recuperando dall’operazione fatta in estate al gomito. Alessandro Gentile è l'ex del match: a Milano dal 2011 al 2017 vincendo con i biancorossi gli scudetti del 2014 e del 2016, una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa (2016). Nelle varie competizioni nazionali ha cumulato 203 presenze in biancorosso firmando 11.5 punti, 3.8 rimbalzi e 2.5 assist di media.

Stefano Sacripanti, coach Givova Scafati Basket: "La squadra sta migliorando, sta facendo un percorso di crescita importante. Abbiamo messo apposto alcune cose che non andavano, come le palle perse e la difesa, e stiamo cercando di dare delle gerarchie sotto il profilo quantitativo, allo scopo di reggere tutta la durata della partita e tenere un rendimento costante. Abbiamo fin qui disputato buone prestazioni, anche se non supportate sempre dalla continuità sui 40 minuti, aspetto sul quale stiamo continuando a lavorare. Siamo reduci da una bella vittoria a Treviso e stiamo migliorando sotto il profilo del morale. Ora ci attende la sfida delle sfide, contro Milano, formazione che punta al titolo, che fa della difesa e del gioco controllato il suo punto di forza e che ha una elevata rotazione di giocatori. Non vogliamo snaturarci, vogliamo giocare come sappiamo fare, migliorando la qualità dei passaggi, il movimento della palla e la possibilità di controllare i rimbalzi, oltre ad avere regole ben precise in difesa per arginare il loro potenziale. Sarà una partita molto dura, con in palio non solo due punti importanti, ma anche una grande considerazione di coscienza di noi stessi, su chi siamo e su dove vogliamo andare".

Ettore Messina alla vigilia ha parlato dei problemi dell'Olimpia: "Alla base di quest'inizio al di sotto delle attese c'è un peccato originale. Non abbiamo il pilota adatto per la nostra auto. Pangos non è l'uomo che può far giocare questa squadra e io non ho ancora trovato i correttivi giusti provando a semplificare il gioco, facendolo passare di più da due lunghi come Melli e Voigtmann che sono dei buoni passatori. Con un gioco più semplice perderemmo meno palloni, cosa che ci è costata tante sconfitte. Ammetto di aver sbagliato io la scelta, forse dovevo capirlo quando in America è passato dall'essere il secondo play di Cleveland a finire fuori squadra. L'anno scorso con Napier abbiamo risolto la situazione a stagione incorso vincendo poi lo scudetto, ma quest'estate dopo averci detto che sarebbe rimasto ha alzato ancora le pretese".

Givova Scafati - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Givova Scafati - Olimpia Milano, gara della 7a giornata di serie A, in programma domani - domenica 12 novembre - alle ore 17 al PalaMangano, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.