Gran Canaria – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Riparte il cammino in Eurocup e dopo sei sconfitte di fila, la squadra allenata da coach Emanuele Molin (record 2-12) proverà a fare un ultimo sforzo per agguantare quell'ottavo posto non così distante. Di fronte, però, domani sera troverà la capolista Gran Canaria (11-3) con il dente avvelenato e sconfitta proprio a Trento prima di infilare una striscia positiva di otto partite, interrotta dall'Hapoel Tel Aviv nell'ultimo turno. L'allenatore Jaka Lakovic ha abituato gli spettatori a rotazioni lunghe in cui coinvolge tutti e dodici gli effettivi concedendo una media di circa 15-18 minuti ai suoi giocatori. Alla guida del team il collaudato duo composto da Aleksander Balcerowski e Andrew Albicy, una coppia ben assortita in grado di fare male con il suo pick and roll ma che non consente facili letture agli avversari in altre situazioni di gioco. AJ Slaughter è la spalla perfetta del francese, poiché si fa carico di tutte le responsabilità offensive specialmente da dietro l'arco; John Shurna ricopre il ruolo di esterno che può realizzare canestri da ogni zona del campo e aiutare a gestire i possessi. A Miquel Salvo il compito di presiedere l'area combattendo a rimbalzo, difendendo costantemente sugli avversari e cercando punti facili in appoggio. In uscita dalla panchina, la possibilità di schierare due playmaker/guardie con caratteristiche differenti come Ferran Bassas e Jovan Kljajic consente alla squadra di optare per molteplici soluzioni offensive senza perdere sostanza in fase di copertura; in aggiunta la presenza di Vitor Benite garantisce punti extra dai 6.75 metri e in contropiede. Il talento e la fisicità di Khalifa Diop sotto le plance dà considerevole peso alla difesa interna di Gran Canaria, mentre Damien Inglis può occuparsi del perimetro e spaziare maggiormente in attacco. Nicolas Brussino è il jolly degli spagnoli potendo occupare più zone del campo e fornendo alternative sia partendo in quintetto sia guidando la second-unit. A completare le rotazioni spazio anche per i classe 2002 David Mutaf e Ruben Lopez. Nell'ultimo turno di Liga ACB, Gran Canaria ha battuto Bilbao 94-71 consolidando il settimo posto in classifica (record 13-8).

Gran Canaria – Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Gran Canaria – Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, in programma domani, mercoledì 8 marzo, alle 21, sarà trasmessa in diferrita tv da Sky Sport Arena e in diretta streaming su Eleven Sports.