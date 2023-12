Gran Canaria - Dolomiti Energia Trentino: seguire la partita in diretta tv e streaming

La sconfitta contro il Bourg en Bresse per 79-67 non deve scoraggiare i ragazzi di coach Paolo Galbiati, nonostante un calendario europeo non particolarmente semplice. Il Round 12 prevede la trasferta a Gran Canaria contro la squadra in vetta al Gruppo B (record 10-1) che ha subito la sua prima sconfitta per 103-99 contro i tedeschi del ratiopharm Ulm; all'andata, gli iberici si imposero per 73-87 sul parquet della Dolomiti Energia Trentino. Il capo allenatore Jaka Lakovic darà al playmaker francese Andrew Albicy le chiavi del gioco, mentre saranno Jovan Kljajic e soprattutto il pericoloso Nicolas Brussino a riempire gli spot di esterni cercando di portare punti al fatturato degli spagnoli.

Ethan Happ e Pierre Pelos occuperanno gli spazi in prossimità del ferro, garantendo una fisicità unica al reparto lunghi. I veterani Ferran Bassas e AJ Slaughter si divideranno equamente la gestione dei possessi, guidando la panchina e innescandola a mantenere il ritmo costantemente alto. Le ali con tanti punti nelle mani Sylven Landesberg e John Shurna verranno chiamati ad offrire il loro contributo con tiri dall'arco dei 6.75 metri, mentre il compagno di reparto Miquel Salvo si occuperà maggiormente di aiutare la difesa a rimbalzo. I due centri di riserva a cui si affiderà coach Lakovic saranno Ben Lammers e Roko Prkacin, i quali potranno fare staffetta e giocare sia in coppia sia al fianco di uno dei titolari. Nella Liga ACB, Gran Canaria ha superato 83-75 il Surne Bilbao salendo a 8-6 di record e confermando il sesto posto in classifica.

Gran Canaria - Dolomiti Energia Trentino: segui la partita in diretta tv e in streaming

Gran Canaria - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca oggi - martedì 19 dicembre - alle ore 21 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.