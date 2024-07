Grandi manovre per la Cesena Basket 2005, torna a "casa" Alessandro Dell’Omo

Estate di grandi manovre per la Cesena Basket 2005 che appena due settimane fa ha visto dissolversi quasi totalmente la sua rosa titolare della stagione scorsa, approdata in salvo dopo un campionato non privo anche di momenti eccellenti ed esaltanti. La perdita contemporanea di Panzavolta, Piazza, Balestri e Santoro ha infatti costretto la dirigenza cesenate, erroneamente convinta di potersi...