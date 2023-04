Hapoel Tel Aviv – Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Arrivata agli ottavi di finale di EuroCup con la sesta testa di serie ed un record di 9-9, la Reyer Venezia affronterà l'Hapoel Tel Aviv, gli israeliani attendono gli orogranata nell'infuocata Shlomo Group Arena di Tel Aviv. I padroni di casa dell'Hapoel si sono qualificati come terzi nel girone B con un record di 13 vittorie e 5 sconfitte, di cui solo 1 nel girone di ritorno, mentre gli orogranata hanno chiuso sesti il proprio girone, con 9 vittorie ed altrettante sconfitte. Il record casalingo degli israeliani è 8-1, ma l'Umana è determinata a provare il colpaccio. Gli orogranata non avranno Michael Bramos che per motivi familiari è volato in America mentre Kendrick Ray rientrerà nelle rotazioni. E' la prima sfida in assoluto tra Hapoel Tel Aviv e Reyer Venezia. Le parole di Gianluca Tucci della Reyer Venezia: "A Tel Aviv per una partita da dentro-fuori: parliamo dell'essenza stessa del nostro sport, dove il pareggio non esiste e ci si gioca tutto in 40 minuti. La difficoltà maggiore sarà quella di giocare in un campo caldo e contro una formazione che ha un attacco molto prolifico, il migliore dell'intera Eurocup (88.7 di media), derivante dal miglior record di rimbalzi e assist (rispettivamente 40 e 22). Queste statistiche ci impongono di approcciare la gara con un'attenzione difensiva di alto livello per poter competere e portare la partita sui binari dell'equilibrio. Il play Brown, gli esterni Munford e McRae sono i giocatori che producono più punti, ma una particolare attenzione va dedicata al lungo Onuaku, giocatore d'area di grande intensità. Il controllo del ritmo e dei tabelloni faranno la differenza. Arriviamo a questo appuntamento non al completo (mancherà Bramos), ma sono sicuro che la squadra si esprimerà con coraggio e intensità".

La squadra allenata da Danny Franco potrà contare su una folta batteria di guardie in grado di scambiarsi i ruoli per non dare riferimenti agli avversari: Xavier Munford ha capacità per inventare e battere il proprio uomo dal palleggio; J'Covan Brown è il pilastro attorno a cui ruota e si sviluppa l'attacco degli israeliani, è molto efficace anche nei pressi del ferro, segna quando viene servito dall'arco dei 6.75 metri. Jordan McRae darà velocità al gioco con i suoi movimenti a palla lontana e si farà trovare pronto per colpire con il suo tiro da tre punti, offrendosi alla squadra come terza soluzione anche in fase di playmaking. Sotto le plance Omer Ginat e Chinanu Onuaku porteranno centimetri, fisico e giocheranno da intimidatori dell'area vietando canestri facili. L'arma principale però arriva dalla panchina, poiché Jaylen Hoard può spostare gli equilibri della partita grazie alla sua presenza sui due lati del campo e ad un gran senso della posizione nel pitturato. Bar Timor - specialista difensivo della squadra - abbasserà il ritmo in costruzione per giocare numerosi pick and roll con i lunghi invece di attaccare il canestro; Gil Beni avrà il compito di farsi trovare pronto sugli scarichi e fare male dalla lunga distanza. Il centro Idan Zalmanson proteggerà il ferro e sfrutterà la sua capacità di mettere palla a terra per offrire soluzioni alternative in attacco. Infine ci sarà spazio anche per Eyal Harel nello spot di guardia o di playmaker a seconda delle necessità del capo allenatore. Nel campionato nazionale, l'Hapoel Tel Aviv ha vinto per 88-84 contro il Galil Elyon confermandosi al secondo posto (record 19-4).

Hapoel Tel Aviv – Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Hapoel Tel Aviv – Reyer Venezia, gara degli ottavi di EuroCup, in programma oggi, mercoledì 12 aprile, alle ore 20 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Eleven Sports.