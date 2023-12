La trasferta di Parigi non ha portato i frutti sperati, ma la sconfitta per 100-70 non deve spegnere i sogni della squadra di coach Neven Spahija che avrà modo di migliorare il suo record di 4-7 già questa sera.

A Belgrado ci sarà lo scontro con un Hapoel Tel Aviv (record 8-2) in striscia positiva da quattro gare e uscita vittoriosa per 81-89 dal parquet dei Wolves Vilnius; all'andata gli israeliani espugnarono il Taliercio con il punteggio di 81-97. Coach Danny Franco potrà contare fin da subito su un trio di esterni versatili capaci di sostituirsi a vicenda sul parquet: Braian Angola e J'Covan Brown si divideranno i possessi, sfrutteranno le loro abilità di realizzatori e daranno una mano alla difesa per far ripartire la transizione offensiva; Xavier Munford utilizzerà la sua velocità per penetrare in area, concludere da oltre l'arco, guadagnarsi falli e strappare palloni dalle mani degli avversari.

A proteggere i tabelloni ci saranno i lunghissimi Tomer Ginat e Kyle Alexander, le cui abilità nel giocare rispettivamente pick and pop e pick and roll creeranno non pochi problemi ai diretti interessati. Il ruolo di sesto uomo spetterà a Jaylen Hoard, ala rapida capace di governare all'interno dell'area e arrivare al ferro con estrema semplicità; John Holland metterà pressione sull'attacco cercando di sporcarne più possessi possibili, mentre Bar Timor fungerà un po' da playmaker e un po' da guardia tiratrice a seconda delle necessità della squadra. Infine ci sarà spazio anche per il centro Idan Zalmanson, il quale garantirà minuti di qualità per presidiare il proprio pitturato.

Hapoel Tel Aviv - Reyer Venezia: segui la partita in diretta tv e in streaming

Hapoel Tel Aviv - Reyer Venezia, gara di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 20 dicembre - alle ore 18,30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN