Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la trasferta vincente di Pesaro, l’Happy Casa Brindisi torna al PalaPentassuglia questa sera per affrontare la Bertram Derthona Tortona, che viene dalla larga vittoria contro Reggio Emilia. Sono 5 i precedenti in Serie A fra le due società, tre dei quali conquistati da Tortona. Nelle due gare giocate a Brindisi il bilancio è di una vittoria per parte.

Nel match di andata, giocatosi l’8 ottobre 2023 nel corso della 2ª giornata, la Bertram si impose per 69-68 grazie a una tripla decisiva di Daum e ai 15 punti di Dowe. Senglin aveva fallito il tiro nel finale che sarebbe valso la vittoria ai biancoblu. Tommaso Laquintana è alla presenza numero 250 in campionato. Un ex nella Bertram Derthona Tortona: Andrea Zerini, a Brindisi dal 2011 al 2016 conquistando la promozione dalla A2 nel 2012 e viaggiando a 3.5 punti di media in 16 minuti complessivi di impiego medio.

Tullio Marino, general manager Happy Casa Brindisi: “Leggendo la classifica sembra facile pensare che possa essere una lotta a tre, ovviamente né noi né le altre due squadre coinvolte ce lo auguriamo. Nel senso che speriamo di raggiungere una zona di galleggiamento che possa portare più squadre a cercare di ottenere questo traguardo. Lo scorso anno si è arrivati in volata, con una retrocessione decisa per punti di differenza canestri. Il nostro obiettivo è quello di portare nella lotta quanto più squadre possibili per avere più possibilità di ottenere la permanenza in Serie A. Sicuramente l’innesto di Bartley ha cambiato l’economia della nostra della nostra fase offensiva. Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche, che potesse fornirci un apporto di punti importante dato che nel nostro avvio di stagione non avevamo una grandissima produzione offensiva. Con l’arrivo di Bartley in quattro partite abbiamo un record del 50%, con due vinte e due perse”.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Brindisi è storicamente un campo molto difficile e la squadra, quest’anno, è cambiata moltissimo negli ultimi tempi. In questo momento hanno deciso di avere un allineamento più ‘piccolo’, in attesa di trovare un giocatore nel ruolo di centro. Si tratta di una squadra che ha esterni – Sneed, Bartley e Morris – che hanno tanti punti nelle mani, ma anche gli altri giocatori del roster non sono sicuramente dei comprimari. La Happy Casa, come noi, è assetata di punti ed è reduce dalla bella vittoria conquistata sul campo della VL Carpegna Prosciutto Pesaro. Cerchiamo una continuità di prestazione, perché quando si riesce a impattare il livello di energia degli avversari ed essere intensi, esprimendo al tempo stesso le caratteristiche tecniche della squadra, si ha la possibilità di competere. Questo è l’obiettivo di una partita che sarà difficile in quanto giocata fuori casa e contro una squadra, come lo siamo noi, alla ricerca di punti”.

Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Tortona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Tortona, gara della 19a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 4 febbraio - alle ore 20. Diretta streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 2.