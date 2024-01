Happy Casa Brindisi - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta

L’Happy Casa Brindisi, dopo la sconfitta di Cremona, torna al PalaPentassuglia per affrontare la Germani Brescia, reduce dalla vittoria contro Milano. Sono 22 le sfide già giocate tra Brindisi e Brescia, 13 delle quali conquistate dai lombardi. È dalla stagione 2016/17 che le due società si affrontano in Serie A, le gare precedenti erano di campionati di A2. Brescia è avanti 6-5 negli scontri diretti giocati in Puglia. Alessandro Magro ha battuto due volte Dragan Sakota la scorsa stagione, quando l’attuale coach di Brindisi era sulla panchina di Reggio Emilia.

Dragan Sakota, coach Happy Casa Brindisi: "Bartley ci può dare qualcosa in più, è il tipo di giocatore che cercavamo dal mio arrivo. Il primo periodo qui a Brindisi è stato pieno di turbolenze e problemi noti a tutti, vincere tre o quattro partite era un obiettivo prefissato. Sicuramente potevamo ottenere di più viste le prestazioni e le chances perse nei finali di gara e il nostro percorso si è ulteriormente complicato. Non siamo nella situazione di poter scegliere gli avversari e le caratteristiche migliori su cui fare affidamento. Dobbiamo essere pronti a giocare tutte le partite nella nostra migliore versione senza farci condizionare da chi troveremo di fronte domenica dopo domenica”.

Matteo Cotelli, assistant coach Germani Brescia: "Ci aspetta una partita carica di insidie, perché siamo consapevoli di giocare contro una squadra disperata e affamata che ha bisogno di trovare la vittoria e di portare a casa i due punti data la posizione in classifica. Si tratta di una squadra che rispettiamo molto, hanno tanti giocatori di talento a cui hanno aggiunto solo poche ore fa il miglior realizzatore della passata stagione, Frank Bartley, e sono allenati da un coach di grande esperienza come Dragan Sakota. I nostri giocatori e tutto lo staff sa quanto sia difficile strappare una vittoria su un campo caldo come quello di Brindisi. In questa settimana abbiamo continuato a lavorare su noi stessi per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco, tra cui il ritmo e la fluidità in attacco. Purtroppo, non è stata una settimana tranquilla perchè abbiamo avuto qualche acciacco e ancora qualche influenzato, ma speriamo di recuperare tutti i giocatori e di essere al 100% per la partita di domenica. Dovremo cercare di controllare al meglio il ritmo di gioco sia dal punto di vista tecnico che emotivo cercando di essere pronti anche a giocare una partita sporca e fisica dove l’intensità e l’energia potranno fare la differenza”.

Happy Casa Brindisi - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta

Happy Casa Brindisi - Germani Brescia, gara della 15a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 7 gennaio - alle ore 17.30 e viene trasmessa in diretta su DAZN.