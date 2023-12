Dopo la sconfitta in volata di Sassari, l’Happy Casa Brindisi ospita la Givova Scafati Basket, che viene dal successo nel derby campano contro Napoli. Doppia vittoria di Scafati negli unici precedenti giocati nella scorsa stagione. Givova ancora senza De Laurentiis, out per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un ex tra i campani: Alessandro Gentile, a Brindisi nella seconda parte della stagione 2021/22 con 11.8 punti, 5.2 rimbalzi e 2.7 assist di media.

Matteo Boniciolli, coach Givova Scafati Basket, alla vigilia: "La bella vittoria contro Napoli ha fermato l’emorragia, dopo quattro sconfitte consecutive. Ma se vogliamo continuare a guardare avanti, anziché nello specchietto retrovisore, dobbiamo dare continuità alle prestazioni e di conseguenza anche ai risultati contro una Brindisi che ha recuperato parecchi infortunati e che, con un allenatore esperto e di livello internazionale come Sakota, ha completamente cambiato volto rispetto alla squadra di inizio stagione. Sarà una partita importante per entrambe le contendenti, che si disputerà su un campo tradizionalmente corretto e caldo, nella quale dovremo verificare i nostri miglioramenti al cospetto di una squadra che è ultima in classifica, ma che non merita questa posizione, bensì una più a ridosso dei playoff".

Happy Casa Brindisi - Givova Scafati: dove vederla in diretta tv e in streaming

Happy Casa Brindisi - Givova Scafati, gara della 13a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 23 dicembre - alle ore 18.30 e viene tramessa in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.