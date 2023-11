Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il k.o. in campionato contro Pistoia e l’annullamento del match in FIBA Europe Cup contro l’Ironi Ness Ziona, l’Happy Casa Brindisi sfida l’Armani Milano, che viene dal k.o. contro Pesaro in campionato e dalle doppie sfide in Eurolega contro Maccabi Tel Aviv e AS Monaco. Sono 38 i precedenti le due squadre, con 30 vittorie dei lombardi nel totale e Milano avanti 12-6 nelle sfide giocate a Brindisi. Nelle ultime due stagioni le formazioni si sono sfidate 5 volte, 4 in campionato e una nella semifinale di Supercoppa 2021. In queste occasioni ha sempre vinto l’Olimpia. Brindisi non vince in casa contro i meneghini dalla gara della stagione 2020/21: Happy Casa Brindisi - AX Armani Exchange Milano 80-71. Ettore Messina è alla panchina numero 150 in campionato con l’Olimpia Milano.

Dragan Sakota, coach Happy Casa Brindisi: "Nel mese di novembre il calendario e i viaggi in trasferta contro squadre di alto livello non sono agevoli. La situazione non si potrà cambiare nel brevissimo tempo e chiedo a tutti di portare pazienza, stare vicini alla squadra come accaduto in allenamento grazie ai nostri supporters, e sostenerci durante questo percorso. Qualcosa non potrà essere sotto controllo nell’immediato ma contiamo di poter cambiare volto con il duro lavoro e qualche aggiustamento per raggiungere una migliore chimica di squadra e uscire da questa situazione. Milano Hanno perso qualche partita nell’ultima settimana, è vero, ma sono una grande team composto da tanti giocatori di qualità. In questo momento non so realmente quanti giocatori saranno disponibili per domenica, abbiamo avuto in settimana problemi di varia natura anche nel reparto lunghi. Cercheremo di lottare e fare del nostro meglio spinti dall’energia del nostro pubblico”.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Giochiamo su un campo tradizionalmente ostico contro una squadra che ha appena cambiato allenatore, per cui ci aspettiamo un livello alto di motivazioni e aggressività. Ma in questo momento più che guardare all’avversario per noi è importante guardare cercare di eseguire meglio le nostre cose sia in attacco che in difesa”.

Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Happy Casa Brindisi - Olimpia Milano, gara della sesta giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 5 novembre - alle ore 16.30, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN e in tv su Eurosport 2.