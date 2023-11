Dopo l’ottavo k.o. in campionato arrivato a Trento, l’Happy Casa Brindisi sfida al PalaPentassuglia la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal successo contro Brescia e la vittoria contro il Fenerbahçe in Eurolega. Questa sarà la sfida numero 33 tra le due squadre, con i felsinei avanti 22-10 nel computo totale e 8-7 nelle sfide giocate a Brindisi. Nelle ultime 11 gare tra le due società una sola vittoria di Brindisi, quella nel girone di ritorno della scorsa stagione. Curiosità: Marco Belinelli è alla 300a presenza in Serie A e a -10 punti da quota 3000 in Serie A.

Dragan Sakota, coach Happy Casa Brindisi: “Affrontiamo un big team a livello nazionale ed europeo, costruito con qualità e profondità di roster. Lo sappiamo ma ci dobbiamo concentrare al momento più su noi stessi, cercare di rendere al meglio nonostante questa situazione difficile tra atleti ancora infortunati e rientri non in perfetta forma. Cercheremo di fare il possibile per competere, consapevoli della forza dell’avversario“.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Ogni gara del nostro campionato nasconde delle insidie ed ogni avversario merita rispetto alla luce del talento, dell’organizzazione e della motivazione che ha nell’affrontare una squadra come la nostra. L’apporto di ogni giocatore, soprattutto i più esperti, sarà fondamentale per guidare l’approccio tecnico e mentale che la squadra dovrà avere contro un’avversaria così determinata ad invertire l’inerzia di un inizio stagione complicato da infortuni e cambio di guida tecnica. Conosco molto bene l’apporto che il Palapentassuglia sa dare ai propri giocatori, specialmente in occasione di gare così stimolanti e so come l’esperienza e le capacità di coach Sakota possano dare a Brindisi tutte le armi per competere, come già intuito dalle recenti uscite della squadra sia in campionato che in coppa".

Happy Casa Brindisi - Virtus Bologna: segui la partita in tv e in streaming

Happy Casa Brindisi - Virtus Bologna, gara della 9a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 26 novembre - alle ore 17.30 e viene trasmessa in diretta su DAZN.