I Baskers perdono il loro numero 1, Lorenzo Benedetti saluta la società: "È stato un viaggio straordinario"

Tre anni fa, conquistata la C Gold, gli fu affidata le redini della squadra. Lorenzo Benedetti, dopo aver sfiorato la promozione sul campo in Serie B Interregionale, lascia i Baskers Forlimpopoli. In tre stagioni ha totalizzato 78 presenze con 478 punti realizzati (6,2 di media). "Ha saputo sempre ripagare la nostra fiducia - è il messaggio della società -. La sua estrema professionalità...