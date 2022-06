E' iniziata l'estate dell'Italia di Pozzecco: convocati, programma e dirette tv

Il nuovo corso dell'ItalBasket affidato al ct Gianmarco Pozzecco è iniziato all’Allianz Dome di Trieste, sede del primo raduno della nuova era Azzurra e della prima amichevole, in programma sabato prossimo contro la Slovenia. Domani raggiungerà il ritiro anche Achille Polonara. “L’emozione lascia spazio alla determinazione e alla voglia di costruire un percorso che ci porti il più lontano possibile. L’obiettivo è quello di allenarsi duramente per essere pronti fin da subito visto che in pochi giorni affronteremo i campioni d’Europa in carica della Slovenia e i Paesi Bassi per la qualificazione al Mondiale 2023. Personalmente, sono contento e orgoglioso di iniziare il mio cammino Azzurro proprio da Trieste, città che ho nel cuore”. Gli allenamenti proseguiranno fino a venerdì 24 giugno, vigilia del match amichevole contro la Slovenia, prima gara della nuova gestione (sabato 25 giugno, Allianz Dome ore 20.30). Al termine della gara contro gli sloveni, il ct renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia (28 giugno/1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio (ore 19.30) nell’ultima gara della prima fase di qualificazione a FIBA World Cup 2023.



I convocati

00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan - Russia)7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

25 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

30 Guglielmo Caruso (1999, 208, C, Openjobmetis Varese)

31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia)

40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Derthona Basket Tortona)

43 Leonardo Arinze Okeke (2003, 213, C, Novipiù JB Casale Monferrato)

45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)



Atleti a disposizione

14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

27 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

29 Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

36 Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

42 Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Il programma

Mercoledì 22 giugno

Ore 10.30/12.30 – Allenamento

Ore 19.00/21.00 – Allenamento



Giovedì 23 giugno

Ore 11.30/13.00 – Allenamento

Ore 18.15/20.15 – Allenamento



Venerdì 24 giugno

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/19.00 – Allenamento



Sabato 25 giugno

Ore 11.00/12.00 – Allenamento

Ore 20.30 Italia-Slovenia (Allianz Dome Trieste, amichevole, diretta tv su Sky Sport Uno, canale 201)

Il calendario dell'Italia



25 giugno, Italia-Slovenia (Trieste, Allianz Dome, ore 20.30, Amichevole)

4 luglio, Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, ore 19.30, World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, ore 20.30, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, ore 20.30, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, ore 18.00, Amichevole)

20 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, World Cup 2023 Qualifiers)

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, ore 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)