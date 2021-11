Italia-Lussemburgo 82-48, festa azzurra a Faenza: guarda gli highlights

Grandissima Italia ieri nel match del PalaCattani contro il Lussemburgo, le Azzurre del ct Lino Lardo vincono 82-48 e consolidano il primo posto nel girone dopo due giornate di gare.

Dopo una prima fase di studio, prove generali di fuga per le Azzurre con le triple di Romeo e, back-to-back, di Madera per il 19-13. Ottimo primo quarto per la squadra di coach Lardo, avanti 23-14: un vantaggio che lievita anche oltre la doppia cifra quando l'Italia sfrutta la stazza di Bestagno vicino a canestro per il +13. Chiude bene la prima metà la Nazionale che conduce 40-26 al riposo.

Nella seconda metà il Lussemburgo prova a rispondere presente portandosi sul -11, risponde però una tripla di Madera e un successivo "long two" di Zandalasini rimettono l'Italia in carreggiata sul 49-33. Le Azzurre volano anche sul +20 col tiro libero di Crudo, ma è 58-41 dopo tre quarti. Nell'ultimo parziale il punteggio lievita in favore delle Azzurre che vanno sul 67-44 con la tripla di Tagliamento. Il finale è una passerella in cui c'è spazio, tra gli applausi del PalaCattani, anche per l'esordio e i primi punti in Nazionale di Matilde Villa con due canestri di pregevole fattura. Festa grande a Faenza, l'Italia trionfa.

HIGHLIGHTS ITALIA-LUSSEMBURGO 82-48

Gli highlights di Italia - Lussemburgo 82-48 giocata domenica 14 novembre sono sul canale Youtube FIBA