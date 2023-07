Italia verso i Mondiali, l'ultima sfida di Gigi Datome prima dell'addio

L'ultima sfida di una carriera stratosferica. Gigi Datome chiuderà il suo percorso nel basket italiano giocando il Mondiale nelle Filippine (dal 25 agosto al 10 settembre) con la canotta degli Azzurri, poi addio al parquet: sarà dirigente dell'Olimpia Milano, con cui ha appena vinto un altro scudetto. "Una scelta che stavo maturando pian piano - ha detto alla Nuova Sardegna - . Su certe decisioni così importanti, non bisogna lasciarsi trasportare dalle emozioni. Mi ero ripromesso di decidere a fine stagione, ma in cuor mio sapevo che era giusto fermarmi adesso o tra poco. Di certo volevo farlo da giocatore di alto livello, non come uno che lo era stato. E siccome è finita benissimo, non avrei potuto scegliere un finale migliore”.

Per Datome un ruolo nell’Olimpia Milano fuori dal campo: "Sono contento che mi sia stata offerta questa opportunità importantissima, che mi consente di stare dietro alla squadra. Il ruolo è diverso, ma sono anche spinto dalla grande curiosità per imparare. Da giocatore non voglio dire che non avessi più nulla da imparare, ma ne avevo viste tante. Ora però si parte da zero. Il ruolo? Sarà più sul versante dirigenziale che tecnico".

Verso il Mondiale

Datome sa che sarà durissima, ma non vuole negarsi il sogno di poter chiudere vincendo anche con la canotta azzurra: “Sarebbe una cosa così grande e bella che metto anche in conto che possa non succedere. Però vivrò questa avventura mondiale con grande serenità e felicità, mi godrò appieno l'evento, perché so che sarà l'ultimo, anche il ritiro che di solito è la fase più brutta, e questo gruppo che già da un paio d'anni cresce insieme. Non vedo l'ora di iniziare". Lunedì prossimo scatta il raduno del ct Pozzecco con 16 convocati: solo in 12 prenderanno il volo per Manila. Datome, a sensazione, sarà tra questi.