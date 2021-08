Basket, qualificazioni Mondiali 2023: ecco chi affronterà l'Italia

Russia, Olanda e Islanda. Sono le avversarie che i ragazzi dell’Italbasket affronteranno per qualificarsi ai Mondiali del 2023. Il sorteggio, che si è appena concluso, ha inserito gli azzurri nel gruppo H. Gli ostacoli sembrano decisamente alla portata di un gruppo che già nel 2022 affronterà l’Europeo e che nel 2024 sarà chiamato al grande appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Saranno 12 le nazionali europee che si qualificheranno al Mondiale di basket 2023, che si disputerà tra Filippine, Indonesia e Giappone dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Dagli 8 gironi iniziali, formati da 4 squadre ciascuno, le prime 3 avanzano alla fase successiva. Le 24 squadre rimaste vengono suddivise in 4 gironi da 6. Le prime 3 qualificate di ciascun girone parteciperanno ai Mondiali.

In caso di passaggio del primo girone, l'Italia farà parte di un girone a sei con le prime tre nazionali del gruppo G composto da Spagna, Georgia, Macedonia del Nord e Ucraina.

Basket, qualificazioni Mondiali 2023: il calendario

Gli azzurri esordiranno in Russia il 26 novembre. Giocheranno poi in casa contro i Paesi Bassi. Il nostro c.t Meo Sacchetti ha così commentato: "Conosciamo già molto bene il meccanismo di qualificazione e per questo non ha molto senso valutare le nostre avversarie oggi con un cammino che terminerà tra circa due anni. Ciò che abbiamo ben presente fin da ora è la nostra volontà di fare ogni cosa per qualificarci al Mondiale del 2023".

Le partite di qualificazione al Mondiale di basket 2023 si giocheranno in sei finestre di qualificazione. Qui di seguito il calendario del gruppo H:

26 novembre 2021 - Paesi Bassi-Islanda; Russia-Italia;

29 novembre 2021 - Italia-Paesi Bassi, Islanda-Russia;

24 febbraio 2022 - Islanda-Italia, Russia-Paesi Bassi;

27 febbraio 2022 - Italia-Islanda, Paesi Bassi-Russia;

1 luglio 2022 - Islanda-Paesi Bassi, Italia-Russia;

4 luglio 2022 - Paesi Bassi-Italia, Russia-Islanda.

Basket, qualificazioni Mondiali 2023: i gironi