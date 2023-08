Italia - Turchia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Comincia la marcia di avvicinamento della Nazionale ai Mondiali di pallacanestro, in programma da venerdì 25 agosto a domenica 10 settembre 2023 nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia.

Archiviato il training camp di Folgaria, in provincia di Trento, gli Azzurri sono pronti per la nona edizione della Trentino Basket Cup, torneo amichevole in cui il debutto dei nostri è fissato per le 20.30 di questa sera, venerdì 4 agosto, contro la Turchia alla BLM Arena di Trento (diretta tv su Sky Sport, streaming su Sky Go) . Domani, sabato 5, sfida contro Cina o Capo Verde.

“A Folgaria abbiamo trascorso una settimana molto gradevole – racconta coach Gianmarco Pozzecco in conferenza stampa –, circondati dall’affetto di tutti. Per un gruppo come quello della Nazionale, che torna a lavorare dopo tanti mesi, è fondamentale ricevere sorrisi e tanta disponibilità”.

Gli fa eco Simone Fontecchio: “Mi accodo alle parole del Poz, l’accoglienza ricevuta a Folgaria è stata semplicemente straordinaria e a nome di tutta la squadra voglio ringraziare tutti coloro ci sono stati accanto. Sono sicuro che nei prossimi giorni ci sarà tanta gente a sostenerci al Palazzetto, sarà bello anche perché è la prima volta che scenderemo in campo in preparazione ai Mondiali dopo una settimana di raduno. Non vediamo l’ora”.

Dopo la Trentino Basket Cup l’Italbasket farà tappa ad Atene per giocare il Torneo dell’Acropolis: ad attendere gli uomini di coach Pozzecco la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane).

Domenica 13 agosto, invece, al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera di Capitan Gigi Datome (foto ANSA). Una serata ricca di emozioni per celebrare la carriera, che vivrà poi con i Mondiali l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’azzurro. L’avversario sarà il Portorico.

Il 17 agosto è fissata la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli: il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto avrà luogo l’esordio ai Mondiali contro l’Angola (ore 10.00) alla Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).

Oltre al titolo mondiale, in palio ci saranno anche i pass per Parigi 2024 per le due nazionali europee che andranno più avanti.