La DelFes Avellino dà il benvenuto a Mikk Jurkatamm, che farà parte del roster 2024/25. “Sono molto contento e orgoglioso per aver ricevuto questa opportunità, sono onorato di far parte di una società ambiziosa. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff e con i compagni di squadra per raggiungere tutti gli obiettivi, cercando...