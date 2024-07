DelFes Avellino: ad Antonello Nevola il Premio “Fioretti”, Dirigente dell’anno 2023/24 in B Nazionale

La Lega Nazionale Pallacanestro ha assegnato ad Antonello Nevola, general manager della DelFes Avellino il titolo di Dirigente dell’anno in Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, Premio “Gabriele Fioretti”. Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come...