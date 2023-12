LBA, dopo 13 giornate comanda la Reyer Venezia

Al termine della 13a giornata della Serie A, l'Umana Reyer Venezia si è presa la testa della classifica grazie al successo nello scontro diretto al vertice contro la Germani Brescia per 86-71, eguagliando così il record di 10-3 dei lombardi.

Immediatamente alle loro spalle c'è la coppia bianconera a 18 punti Virtus Bologna (che ha sbancato nettamente Pistoia per 70-91) - Dolomiti Energia Trentino (vincente contro Napoli per 101-94), seguita, con un record di 8-5, dalla UNAHOTELS Reggio Emilia (che ha sconfitto Sassari per 77-59). Queste tre squadre fanno seguito a Brescia e Venezia e si sono qualificate aritmeticamente alla Frecciarossa Final Eight 2024 di Torino. A 16 punti c'è anche l'Olimpia Milano, che ha sconfitto nettamente Cremona 74-51.

Al 7° posto in solitaria a 14 punti c'è la Generazione Vincente Napoli Basket, seguita dal trio con un record di 6-7 composto da Vanoli Basket Cremona, Givova Scafati Basket ed Estra Pistoia.

Successivamente, con 10 punti ci sono la Carpegna Prosciutto Pesaro (k.o. per 81-88 contro la Varese del dominante Mannion nel finale), la Bertram Derthona Tortona (andata k.o. contro Treviso per 68-82 e reduce dall'esonero di coach Ramondino) e il Banco di Sardegna Sassari.

Andando nel fondo della classifica, si trovano NutriBullet Treviso Basket e Openjobmetis Varese, che, con 8 punti in classifica, hanno staccato ulteriormente il fanalino di coda Happy Casa Brindisi (fermo ad un record di 2-11).