LBA, Bertram Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove seguire la partita in diretta

La Bertram Derthona Tortona, a seguito della sconfitta di Trento in volata, ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro, che continua a sperare nella salvezza dopo il successo interno contro Pistoia. Sono 5 i precedenti tra le due società, con Pesaro avanti 3-2. Nelle sfide giocate a Casale Monferrato il bilancio è di 1-1.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione domenica 19 novembre 2023 durante la 7a giornata, quando la Carpegna Prosciutto vinse per 96-92, con 19 punti di Bamforth e i 14 di Visconti. I due allenatori Romeo Sacchetti e Walter De Raffaele si sono già affrontati in 15 occasioni, 12 delle quali conquistate dall’attuale coach di Tortona.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Pesaro ha cambiato moltissimo nel corso della stagione, e nei cambi effettuati ha trovato un nuovo assetto e tanta qualità. I nuovi innesti hanno avuto subito impatto: Love ha inciso, Wright-Foreman è un talento assoluto che ha cambiato la squadra, che ora gioca molto aperta e ha tanta iniziativa in attacco. Dovremo provare a limitare la loro capacità di aprire il campo, con Cinciarini direttore d’orchestra, e il loro tiro da tre punti che è un elemento importante. L’infortunio di Kamagate cambia la dinamica della squadra e, considerando che abbiamo fuori anche Radošević e Candi, dovremo giocare un po’ diversamente. Sicuramente abbiamo bisogno del calore e del sostegno del pubblico, che è sempre stato il sesto uomo in tutte le gare che abbiamo giocato, perché ci attende una partita molto dura e difficile”.

Romeo Sacchetti, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Arriviamo a questo match contenti di quanto abbiamo fatto, dopo le ultime due vittorie in squadra si respira un clima completamente diverso. Noi dobbiamo dare il massimo come sempre, con l’atteggiamento visto contro Treviso, Sassari e Pistoia. Tortona ha un bel roster, nonostante alcuni problemi di infortuni. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza preoccuparci degli avversari. L’inserimento di Love sta proseguendo bene, iniziamo a conoscere le sue qualità ed è sempre molto disponibile: i ragazzi hanno apprezzato il suo coinvolgimento. Sappiamo che a Tortona sarà un match difficile ma andiamo a giocarcela senza timori, con l’obiettivo di dare delle risposte importanti al pubblico di Pesaro”.

Bertram Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in diretta

Bertram Derthona Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro, anticipo della 28a giornata di serie si gioca domani - sabato 20 aprile - alle ore 19.00. Live streaming su DAZN.