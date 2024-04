LBA, Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna: dove seguire la partita in diretta

La Bertram Derthona Tortona, dopo la vittoria interna contro Pesaro, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che è reduce dal successo nel posticipo della scorsa giornata contro Reggio Emilia. In totale ci sono state 5 gare di stagione regolare, 6 di play-off, 2 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa nei precedenti tra le due società

Bologna è avanti per 11-3 nel complessivo delle vittorie. Nella regular season ci sono state solo successi casalinghi tra le squadre, con la Virtus quindi avanti per 3-2. Nel match di andata, valido come posticipo della 10a giornata e giocato domenica 3 dicembre 2023, la Virtus si impose nettamente per 99-70 con Shengelia (16 punti, 6 assist e 7 rimbalzi) e Mickey in copertina (14 punti e 5 rimbalzi).

Walter De Raffaele è avanti per 2-1 nei precedenti contro squadre allenate da Luca Banchi. Leonardo Candi è a -8 punti da quota 1000 punti segnati in Serie A.

Bertram Derthona Tortona – Kyle Weems è stato a Bologna per quattro stagioni dall’annata 2019/20 a quella 2022/23, club con cui ha conquistato l’Eurocup nel 2022, lo Scudetto del 2021 e le due Supercoppe italiane del 2021 e 2022. Le sue medie nelle competizioni nazionali sono state di 10.3 punti e 3.9 rimbalzi a partita.

Virtus Segafredo Bologna - Bruno Mascolo ha completato tre stagioni al Derthona (dal 2019 al 2022), essendo stato anche protagonista della promozione in Serie A del club piemontese. Ha collezionato in totale 87 presenze tra i campionati di A2 e di A, firmando 9.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.3 assist a partita.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: "Ci aspettano due partite molto dure, per continuare a rincorrere il sogno playoff. Sarebbe una grande impresa raggiungerli, considerato che al mio arrivo eravamo al terzultimo posto. La Virtus è stata protagonista in EuroLega e ciò dimostra le qualità di questa squadra che non ha grandi punti deboli. Sicuramente andranno fatte delle scelte in difesa. Credo che con formazioni di questo tipo, impattare il livello di fisicità e intensità sarà estremamente importante, in quanto nei quaranta minuti ti stritolano per presenza fisica. Dovremo fare uno sforzo extra, ma gare come queste sono belle da giocare, soprattutto davanti al nostro pubblico che ci spingerà a fare una partita di grande intensità”.

Carico al massimo il virtussino Achille Polonara: "Dopo la sconfitta con il Baskonia eravamo molto delusi. Ma ora l'unica cosa che possiamo fare è concentrarci sul campionato e il nostro obiettivo deve essere quello di vincerlo".

LBA, Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna: dove seguire la partita in diretta

Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna, penultima giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 28 aprile - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN.