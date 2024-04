LBA, Carpegna Prosciutto Pesaro - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo la vittoria di Sassari, ospita l’Estra Pistoia, che viene dal successo interno in volata contro Reggio Emilia. Tutti giocati in stagione regolare i 14 precedenti in Serie A tra Pesaro e Pistoia, nove dei quali conquistati dai toscani. Nelle gare giocate in casa dalla VL, il bilancio è di 3 vittorie per parte. L’ultima vittoria di Pistoia a Pesaro è datata 27 Dicembre 2016: Consultivenst Pesaro-The Flexx Pistoia 57-5. Il match di andata, giocato domenica 17 dicembre 2023 nel corso della 12ª giornata, ha visto vincere la Carpegna Prosciutto in volata per 73-74, con Visconti miglior realizzatore dei marchigiani (19 punti) e Andrea Cinciarini (6 punti e 10 assist) autore dei liberi decisivi.

Questa è la terza volta che Romeo Sacchetti e Nicola Brienza si incrociano in Serie A ed entrambi i precedenti sono stati conquistati dall’attuale coach di Pesaro. Romeo Sacchetti è alla panchina numero 400 in Serie A.

Romeo Sacchetti, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “In settimana stiamo lavorando bene, con la giusta intensità. Ci stiamo allenando con attenzione, inserendo il neo arrivato Loudon Love che ci potrà dare una mano in un ruolo in cui ci manca qualcosa. Veniamo da due buone partite a Treviso e Sassari, ora dobbiamo tirare fuori ciò che abbiamo. Quando le cose vanno male, puoi comunque trovare una certa chimica: negli ultimi allenamenti ho notato tanta intensità e dialogo. Non possiamo permetterci di commettere un altro errore, dobbiamo scendere in campo con il giusto atteggiamento e con la nostra massima espressione. In vista del match di domani sera sono fiducioso: affrontiamo una squadra che a inizio stagione era considerata con poco credito dagli addetti ai lavori. Coach Brienza ha tutte le carte in regola per essere votato come miglior allenatore dell’anno, un allenatore che ha a disposizione anche giocatori italiani importanti che capiscono il ruolo che devono avere. Mi piace molto Wheatle, giocatore utilizzabile in tutti i ruoli e non appariscente; è il collante ideale per la squadra. Il nostro pubblico ha sempre risposto presente, ora sta a noi meritarci il sostegno della nostra gente. Ora siamo noi che dobbiamo dare qualcosa ai nostri tifosi”.

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: "Mi ricordo bene come, un mio vecchio allenatore, in queste situazioni diceva che non c’è niente di più pericoloso di una squadra che sta per abdicare perché nel momento in cui stai per sprofondare, l’essere umano cerca sempre un modo per salvarsi. Pesaro sta facendo di tutto per restare nella massima serie e daranno battaglia: abbiamo totale coscienza del fatto che ci aspetterà una squadra agguerrita, spinta da un palazzetto presumibilmente pieno e quindi conosciamo le difficoltà che avremo di fronte. E poi c’è la qualità del loro roster, cambiato in maniera importante rispetto alla partita d’andata a partire dal coach, ma che appena hanno trovato il filo conduttore e l’equilibrio giusto sono stati in grado di vincere contro Bologna e a Sassari, oltretutto arrivando a segnare più di 90 punti. Dovremo farci trovare pronti, altrimenti rischiamo di perdere facendo una prestazione non all’altezza, mentre noi andiamo a Pesaro sapendo che vogliamo proseguire il nostro percorso verso i playoff".

LBA, Carpegna Prosciutto Pesaro - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Carpegna Prosciutto Pesaro - Estra Pistoia, gara della 27a giornata di serie A, si gioca oggi - sabato 13 aprile - alle ore 20,30. Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su DAZN.