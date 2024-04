LBA, Estra Pistoia - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Estra Pistoia, dopo il k.o. di Pesaro, affronta tra le mura amiche il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, che viene dalla sconfitta di Reggio Emilia. I pugliesi, in caso di k.o. al PalaCarrara, saranno aritmeticamente retrocessi in Serie A2. Questa sarà la gara numero 15 tra i due club in Serie A. I pugliesi sono avanti 9-5 nel totale dei precedenti e sono in parità (3-3) nelle sfide giocate in Toscana. Le squadre si sono affrontate domenica 29 ottobre 2023, nel corso della 5ª giornata, quando l’Estra si impose per 72-78 con una prova super di Moore da 30 punti e 5 assist (36 di valutazione) e i 17 punti di Varnado.

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: “Jordon Varnado non è ancora al top della condizione ma è comunque in miglioramento: sarà della partita e con un minutaggio superiore rispetto a sabato scorso. Il resto della squadra è ok e vedo i ragazzi vogliosi di fare una bella partita con Brindisi. Numeri alla mano, perché è giusto citarli, troviamo un avversario che, dopo la sosta della Coppa, in 7 partite ha un record di 4 vinte e 3 perse che fa capire il loro valore adesso: ovvio che pagano un inizio complicato, ma oggi è una squadra con qualità che sta provando a recuperare un gap molto importante e finché la matematica non li condanna lotteranno al massimo. Dal punto di vista tecnico è una compagine con grande talento, con quattro esterni americani potenzialmente da 20 punti a partita ciascuno: il fatto di giocare con la mente libera li aiuterà, per questo sarà tutt’altro che semplice venirne a capo”.

Andrea Vicenzutto, assistant coach Happy Casa Brindisi: “Abbiamo lavorato in settimana per farci trovare pronti, vogliamo conquistare i prossimi sei punti in palio. Sappiamo che dobbiamo avere un piglio diverso soprattutto nell’approccio alla partita per non avere un handicap che ci costa energie fisiche e mentali come avvenuto a Reggio Emilia. Non possiamo essere passivi ma occorrerà dare fondo a tutto ciò che abbiamo, e anche qualcosa in più, per farci trovare pronti e cogliere le opportunità che avremo d’ora in avanti. Non si può più sbagliare, abbiamo il dovere di provarci fino alla fine”.

LBA, Estra Pistoia - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Estra Pistoia - Happy Casa Brindisi, gara di serie A, si gioca oggi - domenica 21 aprile - alle ore 20.00. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 1.