LBA Final Eight 2024, Olimpia Milano . Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Frecciarossa Final Eight 2024 si apre con il quarto di finale tra Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trentino, ossia le teste di serie numero 4 e 5 del tabellone. Quindicesima presenza alla Final Eight per il club meneghino, che ne ha collezionate 19 in totale ottenendo 4 trionfi finali (2016, 2017, 2021, 2022). Soltanto Treviso ha vinto più edizioni della Final Eight (5) mentre in totale Milano ha conquistato 8 volte la Coppa Italia, in testa insieme a Bologna e Treviso. L’Olimpia è la società con più presenze in una Final Eight seguita dalla Virtus Bologna (16) e dalla Mens Sana Siena (15). Trento è alla quinta Final Eight nella sua storia, la terza consecutiva. Ha collezionato una semifinale come miglior risultato nella stagione 2016. Sfida inedita in Coppa Italia quella tra le due società. In questo campionato, le squadre si sono già affrontate domenica 7 gennaio 2024 nell’ultima giornata del girone d’andata, quando vinse l’EA7 Emporio Armani per 74-79 trainata dai 17 punti di Napier e i 16 di Hall.

Ettore Messina ha partecipato alle ultime 5 edizioni di Coppa Italia (sempre con l’Olimpia Milano) e con quella di quest’anno raggiunge le 11 edizioni di Final Eight in totale. Il coach dell’EA7 Emporio Armani raggiunge così Stefano Sacripanti in testa alla classifica degli allenatori con più edizioni di Final Eight all’attivo.

Messina ha alzato il trofeo 7 volte da quando viene assegnato con il formato della Final Eight e in totale ha conquistato 9 edizioni della Coppa Italia.

Paolo Galbiati è alla seconda partecipazione alla Final Eight, dopo il successo ottenuto con Torino nell’edizione 2018 giocata a Firenze.

EA7 Emporio Armani Milano – Diego Flaccadori ha giocato a Trento dal 2014 al 2019 e nelle annate 2021/22 e 2022/23, firmando più di 2000 punti complessivamente in Serie A e 9.1 punti di media in 250 presenze.

Shavon Shields è stato grande protagonista della Dolomiti Energia arrivata in finale Scudetto nel 2017 e 2018, siglando 13 punti di media nelle 61 partite ufficiali giocate con i bianconeri.

Dolomiti Energia Trentino – Davide Alviti ha giocato a Milano nelle annate 2021/22 e 2022/23, siglando 3.5 punti a partita e vincendo due Scudetti (2022 e 2023) e una Coppa Italia (2022) con i biancorossi.

Paul Biligha è stato all’Olimpia dal 2019 al giugno 2023, firmando 3.3 punti a partita in 135 presenze totali in Serie A. Nel suo palmarès biancorosso ci sono due Scudetti (2022 e 2023), due Coppe Italia (2021 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2020).

Paolo Galbiati ha allenato le giovanili dell’Olimpia dal 2010 al 2016.

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: “La Coppa Italia è un trofeo molto importante cui tutte le squadre tengono molto, ma in questo momento l’attenzione di tutti, anche la nostra, è concentrata solo sulla prima partita. Noi sappiamo di essere i favoriti di questo quarto di finale, ma sappiamo anche che Trento è una squadra ben allenata da Paolo Galbiati e con tanto talento offensivo. Per cui siamo consapevoli che per passare il turno dovremo giocare una partita di alto livello”.

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "La Coppa Italia è un evento importante, la nostra partecipazione è un premio per quanto di buono abbiamo fatto nella nella prima parte di stagione. Chiaramente siamo in un momento complesso, in cui stiamo ricercando una nostra identità; a volte ci riesce, a volte non ci riesce, anche all'interno delle partite stesse. Però queste sono sfide sempre particolari: giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra tra le più importanti d'Italia, la pressione sarà tutta sulle loro spalle. Noi vogliamo andare a goderci il momento: dovremo essere competitivi, sfacciati, tattici, per mettere in difficoltà i nostri avversari e provare a vincere la partita. L'obiettivo in partite secche è vincere. Certo, Milano la conosciamo, sarà un'avversaria difficilissima da superare: hanno tante armi, fisicità, talento, esperienza, un gruppo solido che gioca in buona parte insieme da tanti anni. Dovremo essere bravi a mettere loro tanti piccoli o grandi granelli di sabbia nei loro ingranaggi. Ci servirà faccia tosta, e una partita "maschia".