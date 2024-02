LBA, Final Eight 2024, Olimpia Milano - Reyer Venezia: dove vedere la semifinale in diretta tv e in streaming

Nella prima semifinale della Frecciarossa Final Eight 2024 si affrontano EA7 Emporio Armani Milano (che ha avuto la meglio su Trento nei quarti di finale per 80-57) e Umana Reyer Venezia (vincente per 86-71 contro Pistoia), rispettivamente le teste di serie numero 1 e 4 del tabellone.

Per l’Olimpia è la nona semifinale in una Final Eight, che l’affronta con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte; per Venezia questa invece è la terza semifinale, ottenendo nei precedenti un nelle precedenti due ha ottenuto un successo e una sconfitta.

Milano e Venezia si sono incrociate tre volte in una Final Eight, due volte in semifinale e il bilancio è a favore dell’Olimpia per 2-1.

In semifinale, il bilancio è di 1-1 dato che nel 2020 ebbe la meglio la Reyer (67-63) mentre nell’edizione successiva Milano si impose per 96-65.

Testa di serie numero 1 e numero 4 si sono incrociate 9 volte, sei vittorie della testa di serie numero 1 contro le tre della 4.

In quest’annata le due squadre si sono affrontate solo nel match di andata di campionato, il 19 novembre 2023 nel corso dell’8° turno, quando l’Olimpia si impose nettamente per 95-72 trainata dai 19 punti a testa di Hall e Shields.

Ettore Messina ha perso soltanto una semifinale sulle nove volte in cui ci è arrivato in Coppa Italia con il formato della Final Eight. La sconfitta è arrivata proprio contro Venezia nell’edizione già citata del 2020.

Neven Spahija è alla prima semifinale ad una Final Eight dopo l’eliminazione ai quarti della scorsa stagione.

Il grande ex è Stefano Tonut ha giocato a Venezia dal 2015 al 2021 vincendo i due Scudetti orogranata del 2017 e del 2019, la Coppa Italia 2020 e la FIBA Europe Cup 2017-18. Dal punto di vista individuale, Tonut ha conquistato il premio di MVP e Best Ita dell’annata 2020/21 del campionato. In totale per lui ci sono 257 presenze nelle competizioni nazionali, realizzando in totale 2230 punti.

C’è anche Jeff Brooks, che ha giocato per tre annate a Milano (dal 2018 al 2021), vincendo 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. In 100 presenze nelle competizioni nazionali ha firmato 4.7 punti in quasi 20 minuti di media.

Così Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia, prima del match: “Siamo molto contenti di giocare la semifinale, ma la cosa più importante è giocare bene contro l’Olimpia Milano. Sono una squadra molto forte con tanta esperienza ad altissimo livello. Però noi siamo preparati, lo sappiamo che sarà dura, soprattutto contro la loro difesa che è la migliore in Italia. Ultimamente stanno giocando molto bene, hanno battuto il Real Madrid e vinto con autorità nei quarti di finale. Dunque saranno molto importanti i dettagli. Vogliamo giocare la nostra pallacanestro e metteremo in campo tanta voglia. La preparazione mentale è determinante per giocare queste partite perché c’è grande pressione. Ma se ti alleni sempre bene e ti prepari sempre al meglio sei pronto anche per queste gare. Noi l’abbiamo fatto tutto l’anno e ora vogliamo dare continuità. Speriamo che ci siano tifosi da Venezia al palazzo, Torino è lontana, ma una semifinale di Coppa Italia non si gioca tutti i giorni”.

Olimpia Milano - Reyer Venezia: dove vedere la semifinale in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Reyer Venezia, prima semifinale di Coppa Italia, si gioca oggi - sabato 17 febbraio - alle ore 18.00. Diretta streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 2, e in chiaro su DMAX.