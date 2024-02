LBA Final Eight 2024, Virtus Bologna - Unahotels Reggio Emilia: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna e la Unahotels Reggio Emilia si affrontano nel terzo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024, in cui si sfidano le teste di serie numero 3 e 6 del tabellone. I bianconeri giocheranno la loro settima Final Eight consecutiva, la sedicesima nella storia del club. Bologna ha vinto la competizione con questo format nelle edizioni 2001 e 2002, mentre nell’edizione scorsa ha perso la finale contro la Germani Brescia. In totale sono invece 8 le volte che Bologna ha alzato la Coppa Italia, occupando la testa dell’albo d’oro nella speciale classifica insieme a Treviso e Milano.

La Virtus è la società con più partite di Coppa Italia giocate (154) e più vittorie ottenute (107).

Reggio Emilia non partecipava ad una Final Eight dall’edizione 2021 giocata a Milano, quando perso dall’Olimpia nei quarti di finale. Per il club biancorosso è l’ottava partecipazione ad una Final Eight e il miglior risultato raggiunto è la finale persa nel 2005 contro Treviso. Sono 7 i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia, tutti giocati prima che ci fosse la formula della Final Eight. Il computo totale è di 5-2 a favore della Virtus Bologna. Le due squadre si sono affrontate in regular season nella 15ª giornata, domenica 7 gennaio 2024, quando la UNAHOTELS si impose per 72-66 spinta dai 24 punti di Hervey e i 13 punti a testa di Weber e Galloway.

Luca Banchi è alla quarta partecipazione come capo allenatore ed ha vinto il titolo (poi revocato) del 2013 sulla panchina di Siena. Nella Virtus Bologna un grande ex: Achille Polonara, che ha giocato a Reggio Emilia dal 2014 al 2017, siglando un totale di 10.9 punti e 7.5 rimbalzi a partita in 128 presenze complessive in Serie A. A Reggio Emilia c'è Michele Vitali, cresciuto nelle giovanili bianconere fino al 2012 e ha poi giocato l’annata 2015/16 con i colori dell’allora Obiettivo Lavoro facendo registrare 8.1 punti e 3.7 rimbalzi in 25.2 minuti di utilizzo a partita.

Virtus Bologna - Unahotels Reggio Emilia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Unahotels Reggio Emilia, quarto di finale di Coppa Italia, si gioca domani - giovedì 15 febbraio - alle ore 18.00. Diretta streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 1 e in chiaro su DMAX.