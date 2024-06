LBA, finale Olimpia Milano - Virtus Bologna: ultime e dove vedere la partita in diretta

Come succede spesso la serie per lo scudetto è diventata di fatto una serie al meglio delle tre partite. La differenza rispetto a quando è cominciata è che due di queste tre sono in programma a Milano. Ma è una situazione inedita rispetto agli ultimi anni quando la finale era al meglio delle sette gare. Due anni fa l’Olimpia si appropriò del fattore campo dopo Gara 1 e vinse in casa due partite consecutive ma non erano quelle del titolo. In altre parole, si giocherà già da domani con un senso d’urgenza altissimo perché chiunque vinca avrà poi due match-point. L’Olimpia si era trovata sull’1-1 già nella serie con Trento dei quarti di finale ma le due partite successive erano in trasferta. Bologna ha affrontato Gara 3 sempre sul 2-0. Le prime due partite hanno manifestato la superiorità delle difese sugli attacchi dopo che ambedue le squadre avevano espresso ben altra produttività nei due turni precedenti. Vedremo se questa tendenza cambierà o meno. L’Olimpia ha giocato 40 minuti di alto livello spezzati in due gare: gli ultimi 25 di Gara 1 e i primi 15 di Gara 2. Bologna ha cambiato roster dopo la prima partita sottraendo un’ala piccola come Ognjen Dobric per inserire Jordan Mickey e aumentare la fisicità dentro l’area oltre che la profondità del settore lunghi.

L’Olimpia ha avuto in Devon Hall il giocatore più continuo (31 punti in due gare e cinque di fila in doppia cifra) ma le sue rotazioni sono state condizionate due volte dai falli, Nicolò Melli in Gara 1 e Shabazz Napier in Gara 2. Tornike Shengelia è stato finora il più efficace con 37 punti totali e una condizione di forma altissima (erano stati 46 nelle ultime due gare di semifinale con Venezia). Ma a questo punto la serie sarà decisa da piccole cose e dettagli, forse prestazioni inattese. Intanto tutti gli occhi sono su Gara 3 in un’arena da tutto esaurito.

Gara 1

La Virtus ha comandato per tutto il primo tempo toccando due volte gli 11 punti di vantaggio. L’Olimpia ricorrendo alla sua difesa ha limitato il disavanzo chiudendo a meno otto. Nel terzo quarto, ha poi giocato i minuti migliori, partendo 5-0 e poi pareggiando con Devon Hall in entrata e superando con Shavon Shields da tre. A quel punto, ha costruito due volte sei punti di vantaggio incluso alla fine del terzo quarto con un’altra tripla di Shields. Nel quarto periodo, Bologna è andata all’assalto. Il finale è stato un botta e risposta. Quando la Virtus ha preso tre punti di vantaggio con Cordinier, l’Olimpia ha replicato con la tripla del pareggio di Shabazz Napier. Il supplementare non ha avuto storia. Prima Nicolò Melli (otto punti e sette rimbalzi) poi Shields hanno spaccato la partita. Shields ha finito con 25 punti di cui 22 nel secondo tempo e nell’overtime, con 6/7 da tre. Napier ne ha segnati 21 e Devon Hall 18. 86-75, il finale.

Gara 2

L’Olimpia domina ma non capitalizza abbastanza i primi 15 minuti di gioco quando guida due volte con 13 punti di margine e ad un certo punto doppia l’avversaria 24-12. La partita cambia aspetto negli ultimi cinque minuti del secondo periodo in cui Bologna ribalta l’andamento e con un gioco da tre punti di Achille Polonara chiude il primo tempo avanti di un punto. Il secondo tempo è un botta e risposta tra le due squadre. La Virtus accumula cinque punti di vantaggio alla fine del terzo periodo. Con un parziale di 6-0, l’Olimpia lo cancella. Poi la gara resta in bilico per cinque minuti quando è di nuovo la Virtus ad assumere il controllo e chiudere vincendo 72-64.

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 3 e Gara 4: il programma

Gara 3 di Olimpia Milano-Virtus Bologna si gioca domani, martedì 11 giugno, alle 20:30 all’Unipol Forum di Assago. Gara 4 si giocherà giovedì 13 giugno, sempre alle 20:30, sempre all’Unipol Forum di Assago. (Le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX e NOVE.