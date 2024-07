LBA, ecco la Germani Brescia di Poeta: "Un basket semplice ma fatto bene"

Il nuovo capoallenatore della Germani Brescia, Beppe Poeta, ha parlato di quando è previsto il raduno della sua nuova squadra: “Si parte il 19 agosto: quello sarà l'inizio ufficiale della nostra stagione. Un mese e una settimana di lavoro intenso per amalgamare il gruppo”. Nella preseason, Poeta dovrà cercare di amalgamare un gruppo nuovo: “Sarà un periodo di profonda conoscenza reciproca. Ma diciamo che un buon punto di partenza c'è, perché le conferme sono di giocatori di qualità. Adesso dobbiamo completare il roster: giocheremo non meno di sette-otto amichevoli il primo settembre a Rieti, molto probabilmente scendendo da Ponte di Legno, l’11 con la Virtus Bologna. La squadra è nuova, ha bisogno di giocare tanto per essere pronta quando arriverà il momento degli impegni ufficiali”, “Bresciaoggi”.

Che idea di basket ha in mente coach Poeta? “Voglio responsabilizzare al massimo i miei giocatori, coinvolgerli nella squadra con entusiasmo. Ruoteremo a nove elementi. Proverò una pallacanestro semplice, basata su poche cose essenziali, ma fatte bene. I dettagli fanno davvero la differenza, secondo me. Lavorerò molto su questo aspetto”. Alla Germani adesso mancano due giocatori per completare il roster, entrambi nel reparto lunghi: “Stiamo valutando il mercato con estrema calma. Con Marco De Benedetto siamo allineati e non vogliamo avere fretta. Gli obiettivi primari sono stati centrati, e sono contentissimo di avere a disposizione Nikola Ivanovic, Demetre Rivers e Chris Dowe. Sono giocatori nel pieno della carriera: averli convinti ad accettare il nostro progetto, senza potere offrire la ribalta delle competizioni europee, ci rende orgogliosi”