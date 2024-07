LBA, mercato: nuovo playmaker per Reggio Emilia

La Pallacanestro Reggiana Unahotels Reggio Emilia annuncia lo statunitense Cassius Winston. Playmaker classe 1998, 185 centimetri d’altezza, Winston nasce a Detroit, dove resta fino alla fine dell’High School. Frequenta per i successivi quattro anni l’ateneo di Michigan State: nel 2019 viene nominato miglior giocatore della sua conference, guidando gli Spartans fino alla Final Four del Torneo NCAA e diventando miglior assistman della storia della Big Ten. Nel 2020 la sua stagione da senior viene interrotta anticipatamente dalla pandemia Covid: verrà poi scelto con la 53esima scelta del Draft Nba da Oklahoma. Dopo aver giocato 31 partite nei “pro” con la maglia dei Washington Wizards, nell’estate 2022 arriva in Europa firmando con il Club di Eurolega del Bayern Monaco.

Con la formazione tedesca vince la coppa di Germania e partecipa appunto all’Eurolega, dove in 29 partite viaggia a 11 punti e 3.4 assist di media in quasi 20’ di utilizzo. Nella passata stagione si trasferisce in Turchia con la maglia del Tofas Bursa, disputando oltre al campionato nazionale anche la FIBA Basketball Champions League. Chiude la stagione con 14.7 punti e 5 assist di media in quasi 30’ di utilizzo. Così lo descrive coach Dimitris Priftis: “Winston è un giocatore di talento con tanto potenziale, soprattutto nella metà campo offensiva. Prima di venire in Europa ha alle spalle una stupenda carriera al College. Possiede un’ottima capacità nel passare la palla e sa come trovare i compagni, caratteristiche che aiuteranno il nostro gioco. Siamo pronti a lavorare insieme a lui per costruire la giusta chimica di squadra con il suo innesto”.

Queste le prime parole di Cassius Winston: “Sono davvero galvanizzato dall’idea di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera in questa società ed in questa organizzazione. Voglio arrivare a Reggio e competere fin dal primo giorno, l’obiettivo è solo uno: dare tutto per vincere il maggior numero di partite possibile”.